Questa settimana oltre a presentarvi due bellissimi pelosi da adottare, vi invitiamo all’iniziativa promossa dall’Associazione “Gli invisibili dei canili rifugio di Cosenza” prevista per domenica 8 aprile in piazza Kennedy



Mike

E’ un cucciolo dolcissimo e timido, ed è uno del gruppo dei trigrotti. Nella sua timidezza si può trovare una immensa dolcezza. Mike ogni giorno si apre al mondo scodinzolando ed è un cucciolo curioso, seppure appaia un pò spaventato. Ha un carattere buonissimo ed ha voglia di abbattere le sue paure per trovare finalmente casa e sentirsi amato e coccolato. Oltre ad essere dolce, è anche bello e gentile e si trova in canile, a Donnici. Mike è una taglia media contenuta e non pesa oltre 18 kg. Inoltre è sanissimo; ha un solo problema… non ha ancora una famiglia.

Sissy

Una cagnolina davvero sfortunata, nata in una terra dove non si pratica la sterilizzazione perchĂŠ dicono che sia contro natura. Ma poi quelle stesse persone ha trovato “normale” e “naturale” buttarla via. Sissy è stata infatti trovata per strada la sera della vigilia di Natale ed era molto spaventata. Ha circa 6 mesi e pesa solo 10 kg ma soprattutto è davvero buonissima nonostante l’uomo l’abbia tradita. Ma lei si fida ancora e adora le coccole e le carezze. Sissy è a Cosenza ma arriverĂ ovunque ci sarĂ un cuore disposto ad accoglierla, previo modulo preaffido e colloquio conoscitivo.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

DOMENICA 8 APRILE – Gli invisibili on the road

Non perdetevi l’appuntamento, domenica 8 Aprile, dalle 10.00 alle 19.00 con “Gli invisibili on the road”; una giornata intera su piazza Kennedy a Cosenza, nel corso della quale, le volontarie dell’associazione, parleranno dell’importanza della sterilizzazione, dei microchip, e soprattutto porteranno con loro i tanti cagnolini in pensione da adottare, tra cui anche Sissy. Una full immersion per informarsi, incontrare le volontarie dell’assocaizione e contribuire a sostenerla.

Ricordiamo che il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381