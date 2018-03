Bruno scampato al rogo di c.so Telesio e la vitalità di Sally – Cani in auto a norma di legge

Due storie diverse e simili solo per il fatto che entrambi sono dietro le sbarre del canile Sanitario di Donnici – Cosenza, in cerca di un cuore e di una famiglia che possa accoglierli. E oggi spieghiamo come trasportare il proprio cane in auto secondo la legge.

Sally

“Sally ha patito troppo”, Sally era stata avvelenata ma è staa salvata e sta bene. Entrata in canile in emergenza con i suoi minuscoli cuccioli di circa 10 giorni. Sally non voleva morire ed ha lottato per i suoi cuccioli e per la voglia di vivere e amare. Ha due anni, è minuscola ed è una simil pincher. Curata e strappata alla morte ora corre, gioca e mostra la sua immensa gratitudine.

Bruno

Fa parte dei cani finiti sotto sequestro perchè vittime di maltrattamenti. Ha 4 anni, è una taglia piccola ed un ha un vissuto tristissimo. Bruno è stato sequestrato pochi giorni prima del rogo di corso Telesio, ma è pronto per trovare una sistemazione e ad offrire in cambio tutto il suo affetto e la sua dolcezza.

 ASCOLTA la rubrica di questa settimanaÂ

Ricordiamo che il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381

Come trasportare il cane in auto, a norma di legge

La legge di riferimento è il Codice della Strada, D.Lgs. 285/92, che all’articolo 169 disciplina il trasporto di persone, cose ed animali. L’articolo suddetto è stato oggetto di modifica nel 1993 ed attualmente prevede una serie di limitazioni per il trasporto di animali.

Al comma 6 il legislatore prevede che “sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”

Tutto questo vuol dire che se avete un solo cane in macchina la scelta su come e dove farlo sentire a suo agio sarà ampia, ma badate bene che non sia d’intralcio a chi guida. Il cane non deve saltellare tra un sedile e l’altro e non deve stare in braccio a chi guida o tra le sue gambe.

1) IL KENNEL RIGIDO (O TRASPORTINO)

È sicuramente un mezzo efficace per trasportare un cane in macchina, ma come per ogni cosa, anche l’utilizzo corretto del kennel deve avvenire a piccoli passi. Il kennel, se ben fissato in macchina e della giusta misura, può sicuramente aiutare in caso di incidente o di una brusca frenata ad evitare che il cane si faccia male o che diventi un pericolo per voi.

2) LA CINTURA DI SICUREZZA PER CANI

L’imbragatura si attacca alla cintura di sicurezza a tre punti già installata sulla macchina e costituisce un grosso passo avanti sul fronte della sicurezza. Anche per questa soluzione, come per il kennel, il cane avrà bisogno di un periodo di “prova”, durante il quale un bravo padrone insegnerà al proprio quadrupede, sempre a piccoli passi, ad abituarsi a questa nuova imbragatura.

3) IL BAGAGLIAIO CON UNA RETE DIVISORIA RIGIDA

È sicuramente uno dei modi più usati, ma non per questo quello più sicuro. Viaggiare in questo modo è a norma di legge e quindi nessuna multa o rischio se si viene fermati. Solitamente è anche il luogo della macchina che il cane predilige ed il più facile per abituarlo a stare in auto poiché ha un suo spazio ben distinto, magari anche con una coperta o un cuscino e un giochino.