Fratelli? Sposi? Certamente innamorati uno dell’altra. Sono i due pelosi Gaya e Ghaly che vi presentiamo questa settimana, da adottare. Consiglio di oggi: scopri come abituare il tuo amico a 4 zampe a viaggiare in auto.

Gaya

Si trova al Canile Sanitario di Donnici, ha solo un anno ed è una cagnolina di taglia media contenuta, pesa 14 chili circa. Gaya è stata catturata vagante per strada insieme al suo amato Ghaly. I primi giorni vissuti nel box era terrorizzata rifiutava il contatto umano e stava per tutto il tempo in un angolino, dove forse si sentiva al sicuro. Con passione, devozione ed esperienza le volontarie de “Gli Invisibili” hanno lavorato con lei per restituirle sicurezza e voglia di aprirsi nuovamente alla vita. Oggi Gaya è una cagnolina perfetta, in gran forma con il suo pelo bianco e fulvo lucente e soprattutto due occhioni che ti guardano combattuti tra la paura di restare tutta la vita in canile e la speranza di essere scelta e amata. E’ brava al guinzaglio e attende solo qualcuno che la porti via da dietro quelle sbarre.

Ghaly

Anche lui è al canile sanitario di Donnici ed è stato trovato insieme a Gaya. Non si sa dove e quando è nato e come è stata la sua vita. Ma ghaly faceva fatica ad avvicinarsi all’essere umano inizialmente. Era timoroso e restio a dare fiducia, ma poi è bastato trascorrere un po’ di tempo con lui, per capire di quanto amore ha bisogno. Perchè vuole solo carezze e coccole. Acquisita piena fiducia nelle vita e negli esseri umani è pronto a “spiccare il volo”. Anche Ghaly ha un anno, è una taglia media e pensa circa 17 chili ma è slanciato e fiero. Compatibile con tutti. Carattere buonissimo, desideroso, curioso e gioioso. Si affida microchippato, vaccinato e castrato.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Il consiglio: “come abituare il cane a viaggiare in auto?”

Il primo consiglio è quello di non andare di fretta, e dare al cane tutto il tempo per ambientarsi e familiarizzare con l’auto senza forzature, dovrà avvenire tutto in maniera naturale e spontanea. Sarà bene, specialmente all’inizio, lasciare libero il nostro cane di entrare ed uscire dall’auto, facendogli esplorare ed annusare ogni angolo, così da prendere confidenza con l’ambiente.

Poi sarà importante sistemare dentro un cuscino, una coperta o un giocattolino del nostro peloso, così che possa sentirsi al sicuro ritrovando il suo odore nell’abitacolo dell’auto. Tutto ciò dovrà avvenire inizialmente a motore spento. Dopo aver osservato le sue reazioni e finché non lo vedremo del tutto a suo agio nel nuovo ambiente, continuiamo a lasciargli libero accesso all’auto finché non ci sembrerà pronto per il passaggio successivo.

Quando notiamo che il cane si sente totalmente a suo agio nell’auto, trovato un angolino tutto suo in cui sentirsi al sicuro e perfettamente tranquillo, proviamo con l’accendere il motore per osservare le sue reazioni. Cerchiamo di stargli sempre vicino e magari portiamo qualche biscottino o crocchetta da dargli come premio in caso decida di restare invece di scappare. Se dovesse verificarsi quest’ultima situazione, non insistiamo, ma proviamo un altro giorno.

Se il nostro amico sembra invece a suo agio, passiamo alla prova del nove: è ora di muoversi. Iniziamo con tratti molto brevi per vedere se è tranquillo e sta bene. E magari la prima volta che lo portiamo fuori in auto, non andiamo dal veterinario, altrimenti associerà il ‘viaggio’ ad un evento per lui negativo. Ma portiamolo fuori a giocare o correre in un’area sgambo. Mi raccomando non facciamo mangiare o bere il cane prima di un viaggio in macchina.

La prossima settimana invece, parleremo dei dispositivi di legge per il corretto trasporto del nostro cane a bordo dell’auto.

Ricordiamo che il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381