Un camioncino stamattina è venuto a prenderli per portarli nel canile rifugio, troppo affollato, di Rocca di Neto e loro sono ancora dei cuccioli che non meritano di crescere in un box. Aiutiamoli a trovare una casa





Eliana, Elena ed Elmira

Questa settimana vi riproponiamo sei amici pelosi, cuccioli, che sono in viaggio da Donnici verso Rocca di Neto. Trasferiti perchè non hanno ancora trovato una casa, ma pronti a tornare in fretta se qualcuno ne farà richiesta. I primi tre sono Eliana, Elmira ed Elena, tre femminucce bellissime che hanno solo un anno di età . Abbiamo già pubblicato un appello per loro ma oggi, l’associazione degli Invisibili di Cosenza ha deciso di riproporle per salvarle dalla detenzione. Hanno bisogno di una famiglia prima che sia troppo tardi. Queste tre bellissime cucciole sono di taglia medio contenuta, compatibili con i propri simili. Sterilizzate, chippate e vaccinate.







Raffaele, Romualdo e Rosanna



Anche per loro tre, è arrivato il giorno della partenza ed erano davvero piccolissimi quando sono entrati in canile a Donnici dove speravano di restarci poco, giusto il tempo della profilassi. E invece oggi anche loro tre, sono partiti per Rocca di Neto. Non sono stati fortunati perchè ancora nessuno si è fatto avanti per portare questi tre scriccioli a casa. Due maschietti, Raffaele (13 chili) e Romualdo (15 chili), e Rosanna, unica femminuccia di appena 11 chilogrammi hanno un solo anno d’età ma soprattutto hanno tutti un carattere buono, docile, affettuoso e sono compatibili con tutti. Si affidano sterilizzati/castrati vaccinati e chippati.







ASCOLTA LA RUBRICA di questa settimana





I vantaggi di adottare un cane adulto e/o anziano



Un cane si considera adulto quando ha più di un anno e mezzo di vita. Molte persone si recano nei canili o nei rifugi alla ricerca di un cucciolo da adottare e non sono consapevoli di quanto siano i cani adulti e di quanti vantaggi possono offrire a chi decide di accoglierli.

Ecco quali sono i vantaggi di adottare un cane adulto:

Un cane adulto sa come relazionarsi con altri animali

Ha già una personalità sviluppata, quindi puoi scegliere uno con cui senti empatia

Puoi portarlo a fare esercizio con te e non devi aspettare i tempi della vaccinazione per portarlo a spasso

Sa fare i bisogni per strada

In generale, non morderà mobili e oggetti in casa

Conoscerà ordini e comportamenti di base

Ti amerà perché per lui sarai stato come un salvatore

Nel caso di adozione di un cane anziano i vantaggi sono:

Ha passato tutta la vita a contatto con altri animali e sa come comportarsi con gli esseri umani

È un cane più tranquillo ed è perfetto per persone anziane

Capisce gli ordini di base

Fa i suoi bisogni per strada in modo corretto

Ha meno bisogno di fare attività fisica, aspetto ideale per le persone che hanno poco tempo o età avanzata

Non morderà oggetti o mobili

Può essere già addestrato

Puoi offrirgli un luogo degno in cui invecchiare.Questi sono solo alcuni dei vantaggi che offre un cane anziano, un cane con cui potrai comunque svolgere molte attività . Per un cane anziano la vita del rifugio o del canile è molto stressante, quindi adottarlo è un atto di immensa generosità . Ci sono cani che hanno passato più di 7 anni in gabbia. Perché non dare loro un futuro migliore?







Ricordiamo che il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30



Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381