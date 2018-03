Anche questa settimana Qui la Zampa, la rubrica di Rlb e Quicosenza in collaborazione con l’associazione “Gli invisibili dei canili rifugio” vi presenta un peloso che aspetta di trovare famiglia e di uscire dal box del canile.

Miriam

E’ una scricciola di soli due anni, che √® stata accalappiata con i suoi due cuccioli per le strade della citt√†. E’ una dolce¬†piccola scricciola; un mix¬†di brio, dolcezza ed intelligenza. Miriam √® una simi volpino, taglia piccola ed √® abituata al guinzaglio. Ama passeggiare e si diverte da matti nell’ampio spazio verde del canile. Ma vuole uscire da l√¨ e correre e passeggiare con chi le vorr√† bene. Miriam sar√† affidata vaccinata, chippata¬†e sterilizzata.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Regole base per scegliere il cane giusto per noi

E’ importante sapere che non tutti i cani sono adatti a tutti i contesti familiari. La prima cosa √® che il cane si prende a 60 giorni e non prima se c’√® la mamma. Il cane deve stare con la mamma perch√® gli insegna tante cose, come la calibrazione del morso o dell’abbaiare.

Se si vive in un appartamento piccolo e si torna a casa per poco tempo, perchè presi dal lavoro certamente è sconsigliabile adottare un cane iperattivo e giocherellone, come ad esempio un border collie. Essendo un cane che ha necessità di fare, correre, giocare potrebbe, se lasciato solo per troppo tempo fare dei danni in casa. Anche il fattore tempo è importante nella scelta del proprio cane.

Nel caso di famiglie con bambini, √® necessario far capire che il cane deve essere rispettato da tutti e cos√¨ lui rispetter√† altrettanto tutti i componenti. Lasciare che un bimbo tiri la coda o, anche per gioco, fargli male, potrebbe scatenare anche una reazione del cane. Famiglia e cane vanno educati all’unisono.

I cani vanno trattati da cani. Vedere quei cagnolini costantemente in braccio, o addirittura nella borsetta, che quando lil metti per terra hanno paura della loro ombra o dell’erba, degli altri. E’ giustificabile solo in pochi casi: quando √® cucciolo, √® stanco o piove…. ma tenerli costantemente ‘tutelati’ determina che, quando qualcuno si avvicina a noi, loro rispondano mordendo o divenendo aggressivi. Il cane nasce cane e deve essere cane.

Portarlo dal veterinario e non utilizzare il faidate, come internet ed infine quando si sceglie il cane e non si vuole andare in canile, orientiamoci ad un allevamento che sia serio e che dia tutte le informazioni sul cane e la sua origine. Meglio recarsi in canile, serve solo un cuore e i cani vengono affidati vaccinati, sterilizzati e microchippati.

Ricordiamo che il giorno delle adozioni in canile a¬†Donnici¬†√® il¬†GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di¬†Mendicino¬†(Cs) invece, si possono effettuare di¬†LUNED√Ƭ†dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381