Questa settimana sono in tre, due fratellini e una sorellina, e sono prossimi al trasferimento. Non lasciamoli partire per diventare un numero ma facciamoli diventare amore.





Rossana, Romualdo e Raffaele



Giovanissimi e super coccolosi. Sono tutti e tre al canile sanitario di Donnici – Cosenza. Erano piccolissimi quando sono entrati in canile e speravano di restarci poco, il tempo della profilassi. Invece, la demodettica da stress ha impedito loro di raggiungere chi aveva offerto stallo a tutti e tre. Ora sono guariti e il loro pelo è folto e lucente, la cute sana, ma purtroppo sono in lista trasferimento per il rifugio di Rocca di Neto, dove diventeranno solo un numero tra tanti. Aiutiamoli a trovare una famiglia, anzi tre, per ognuno di loro. Non sono stati fortunati fino ad oggi, ma adesso è arrivato il momento che la vita gli regali un umano da amare. Raffaele pesa 13 chili (in alto al centro), Rossana 11 chili (a destra) e Romualdo 15 chili (a sinistra nella foto in alto) e sono tutti e tre buoni, dolci, affettuosi, compatibili con tutti. Si affidano sterilizzati/castrati vaccinati, chippati.





ASCOLTA la rubrica di questa settimana







Il consiglio: “Perchè il mio cane mangia la pupĂą?”

La “coprofagia“, quando il cane mangia le feci, ma perchè lo fa? Le cause potrebbero essere diverse. La prima spiegazione è che mangia poco, molto rara e diffusa perlopiĂą tra i cuccioli che magari devono dividere la ciotola con altri cuccioli. Chi non riesce a sfamarsi, potrebbe essere attirato dalle feci. Inoltre, spesso, i cani che vivono nei canili sono soggetti a stress o noia, questa situazione potrebbe indurli a “occupare il tempo” con questo strano comportamento. A volte la coprofagia è dovuta a residui di cibo che sono rimasti nelle feci. Questo avviene anche quando il cane, soprattutto cucciolo, ha i vermi, è quindi affetto da parassitosi. In questi casi, è fondamentale rivolgersi al veterinario per la sverminazione. Altra causa potrebbe essere legata a problemi gastro-intestinali; a volte questo comportamento è associato anche al disturbo per il quale il cane mangia di tutto (pica) oltre le feci, come ad esempio sassi, gomme o altri oggetti che non dovrebbe ingerire. Tra le cause piĂą diffuse quella che il cane mangi le feci per carenze alimentari. Una dieta bilanciata ed integrata delle vitamine carenti dovrebbe risolvere il problema. E poi c’è anche l’educazione, che è molto importante: molti proprietari di cani infatti, credono che per insegnare ai cuccioli a non fare la pupĂą in casa bisogna mettere il muso nella pupĂą. E’ uno degli errori piĂą comuni nell’educazione del cane. Questo comportamento umano non fa altro che stimolare il cane ad interessarsi ai propri bisogni, anzichĂ© scoraggiare quel comportamento. In questo caso bisognerebbe non far notare al cane l’attenzione che noi, non lui, diamo al bisogno, e premiarlo invece quando assume un comportamento corretto. La coprofagia dei cani in generale non è dannosa per la salute del cane, eccetto nel caso in cui il cane mangia le feci (proprie o di altri cani) affetti da parassiti.



Se vuoi scriverci e chiederci un consiglio sull’educazione del tuo cane: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDĂŚÂ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni



Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381