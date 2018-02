La storia che vi raccontiamo oggi è urgentissima. Black sta impazzendo nel box mentre prima era un cagnolino felice. Le volontarie dell’Associazione “Gli invisibili dei canili rifugio” lanciano un appello per lui

Black

Era il cagnolino di “qualcuno” che con umana crudeltà ha deciso di abbandonarlo. Oggi rischia di impazzire, di farsi male e di lasciarsi andare perchè non sopporta proprio la solitudine del box del canile. Black si trova al canile sanitario di Donnici e da quando è entrato, trovato con il collare per la città, pulito ed educate, soffre terribilmente.

Per lo stress si sta anche procurando piaghe da leccamento alle zampe ed ha anche iniziato a non mangiare. Per lui lanciamo un forte appello perchè è davvero una meraviglia. Black é una taglia medio-grande, ha solo due anni di età, ma soprattutto è tanto buono caratterialmente.

Ama stare con gli umani e dai suoi comportamenti ha vissuto in famiglia. Black é castrato, dotato di chip e vaccinato. Mix spinone ed è nero con le macchie bianche sulle zampette sul petto e sul musetto. Ha bisogno di stare con le persone perchè si vede che gli manca il contatto umano, nonostante un ‘essere umano’ l’abbia tradito.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Cosa “non” dare MAI da mangiare al cane

Ci sono alimenti che sono letteralmente “tossici” (alcuni pericolosi per la sua vita) e che NON vanno assolutamente dati al cane. La dieta casalinga deve essere eseguito con criterio perchè tante cose il cane non le può mangiare, fanno male alla sua salute. Se il cane poi ci stressa mentre siamo a tavola è perchè evidentemente, almeno una volta, abbiamo dato a lui qualcosa da mangiare dalla tavola. E’ preferibile prendere qualcosa dalla dispensa o comunque da un armadietto, e non dal tavolo sul quale stiamo mangiando. Solo così potrà capire che quello che è sulla tavola, non è cibo adatto a lui. Il migliore alimento per i nostri amici pelosi è il ‘cibo per cani’ che, se si chiama così, un motivo ci sarà! Le crocche sono “alimento per cani” e contengono tutti gli apporti nutritivi di cui ha bisogno.

Ecco alcuni alimenti da non dare mai al cane

Cioccolato

Noci classiche e noci di Macadamia

Gelato, dolci e caramelle

Cavolo, aglio e cipolle

Sale

Pomodori e patate

Foglie di rabarbaro

Noce moscata

Lievito

Luppolo

Uva e uvetta, fragole, ciliegie, prugne

Avocado

Semi e noccioli

Alcool

Uova crude

Ossa

Se vuoi scriverci e chiederci un consiglio sull’educazione del tuo cane: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’. Le adozioni al canile sanitario in contrada Acquafredda di Mendicino (Cs) invece, si possono effettuare di LUNEDÌ dalle 9:30 alle 12:30

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381