Qui la Zampa – Zito e Zuccherino in cerca di casa. E’ emergenza volontari al canile di Donnici

Qui la Zampa questa settimana spera di poter trovare casa a due fratellini, maschietti e dolcissimi che sono a rischio trasferimento, ma soprattutto l’Associazione “Gli invisibili dei canili rifugio” lancia un appello

Zito e Zuccherino

Sono due fratellini, ultimi rimasti a cercare casa di una numerosa cucciolata e sono nel Canile Sanitario di Donnici. Hanno appena undici mesi e sono una taglia medio contenuta. Zito è il cucciolo nella foto, tutto nero e con il cuoricino bianco mentre Zuccherino è tigrato. Sono uniti nella loro disperazione e consapevoli che forse nessuno li sceglierà prima del loro trasferimento, che a breve, inevitabilmente, arriverà. Per questo confidiamo nell’aiuto di tutti voi per la divulgazione di questo appello. Zuccherino e Zito sono vaccinati, microchippati e castrati ed hanno un carattere allegro ed esuberante al punto giusto; sono affettuosi e socializzati.

L’associazione cerca volontari per le attività in canile

Un appello accorato quello lanciato nel corso della rubrica settimanale, in onda sul Rlb, da Teresa Capocasale, per cercare di avvicinare persone di “buona volontà” alle attività del canile. Perchè è vero che i cagnolini sono nutriti e ospitati nei box, ma questo non basta. Hanno bisogno di sgambare, di esercitarsi nella condotta al guinzaglio così da poter essere idonei per ogni tipo di famiglia quando usciranno e non solo. Perchè anche loro meritano un momento di libertà, di gioco, di felicità. Pertanto rivolgiamo un appello a quanti hanno a cuore i pelosi che sono rinchiusi in canile affinchè si facciano avanti e contattino le volontarie dell’associazione.

ASCOLTA la rubrica di questa settimana

Se vuoi scriverci e chiederci un consiglio sull’educazione del tuo cane: redazione@quicosenza.it (nell’oggetto indicare “Qui la Zampa“); Se invece vuoi adottare i cani, il giorno delle adozioni in canile a Donnici è il GIOVEDI’

Numeri utili per informazioni e/o adozioni

Letizia 327 636 2179

Maria Giulia 334 354 2780

Teresa 348 134 3975

Nadia 389 051 7756

Maria Francesca 3917348381