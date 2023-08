Quanto e come usano lo smartphone gli italiani

Lo smartphone è diventato uno strumento imprescindibile nella vita quotidiana degli italiani, almeno secondo il report Italia 2022 di Eurispes. Questo studio ha rilevato che la maggior parte delle persone, inizia la sua giornata controllando le notifiche e navigando sul web attraverso il telefonino.

Ma la stessa cattiva abitudine, secondo questi studi, si ripete anche prima di addormentarsi. Tutto questo ci fa capire come lo smartphone sia di fatto una parte integrante nella quotidianità della maggior parte delle persone.

Molti individui amano navigare per informarsi su tutte le news più importanti del momento come per esempio quella recente relativa alle nuove videochiamate whatsapp .

Da questo punto di vista i dati, emersi da questo studio, sono decisamente sorprendenti: infatti mostrano che il 66,1% delle persone utilizza lo smartphone al mattino o prima di coricarsi.

Inoltre sembrerebbe che il 54,4% degli individui userebbe lo smartphone, anche mentre guarda la tv, il 53,6% lo utilizza in bagno, il 50,3% quando mangia da solo. Infine il 26,5% lo utilizza a tavola in compagnia di altre persone.

L’utilizzo dello smartphone non si limiterebbe solo però a un contesto domestico, ma si estenderebbe anche all’esterno. Infatti lo studio ha rilevato che il 42,7% degli individui lo usa anche mentre sta camminando al giro.

Inoltre il 37% delle persone vorrebbe fare con il cellulare delle fotografie da far vedere sui suoi social.

Tutti questi dati fanno capire come il legame degli italiani con il telefono cellulare sia un po’ esagerato. Chiaramente ci sono anche aspetti positivi perché per esempio lo smartphone non solo ci permette di essere sempre connessi con il resto del mondo, ma ormai è diventato un elemento imprescindibile nel mondo del lavoro e anche per lo svago.

Però la dipendenza dallo smartphone è diventata così radicata che vivere senza di esso viene considerato praticamente impossibile dalla maggior parte degli italiani.

Teniamo presente inoltre che molte persone spesso utilizzano lo smartphone anche per navigare e scoprire le migliori app casinò mobile , proprio per divertirsi in qualunque momento e ovunque siano.

Conclusioni

In conclusione, lo smartphone ha assunto un ruolo centrale nella vita degli italiani, accompagnandoli dall’inizio alla fine della giornata. I dati del rapporto Eurispes, ente che si occupa di fare altri spesso altri studi , mostrano chiaramente come gli italiani utilizzino il cellulare in molteplici situazioni e momenti dimostrando l’importanza che questo dispositivo ha assunto nella società italiana contemporanea.

Per esempio, lo smartphone ha sostituito il libro come compagno di vita degli italiani, secondo il report di Eurispes. Tuttavia, l’uso eccessivo dello smartphone, soprattutto da parte dei giovani, rappresenta un problema. Il confine tra mondo reale e digitale si sta sbiadendo, ma è importante ricordare la differenza.

Gli psicologi e gli esperti della salute mentale dei giovani mettono in guardia i genitori sui pericoli di un utilizzo eccessivo dello smartphone. È importante secondo gli esperti limitare il tempo trascorso sullo smartphone, incoraggiando al contempo a un equilibrio sano tra la vita digitale e quella reale.