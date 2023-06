Protagonisti e sorprese di Serie B 2022 – 2023: la categoria più imprevedibile di sempre

COSENZA – Anche quest’anno si è chiuso il campionato di Serie B con tantissime soprese sia nella zona alta che in basso, tra playout e inferi della zona retrocessione. I protagonisti sono stati tantissimi e diversi calciatori si sono distinti per il carico di gol importante, così come anche le squadre che hanno combattuto fino all’ultimo secondo, mettendo in scena una Serie A2 di altissimo livello tattico. Scopriamo le sorprese e le curiosità statistiche di questa stagione di Serie B.

Lapadula è il re del gol nel 2023, Pohjanpalo la sorpresa inedita

Più che un attaccante, un bomber di razza che da anni sfonda reti in questa categoria. Anche quest’anno Lapadula si laurea capocannoniere con 21 reti e continua a stupire nei playoff mettendo a segno 3 gol nelle prime due gare. Non c’è altro da aggiungere per il bomber peruviano che migliora come i vini più eccellenti anno dopo anno.

Mentre al secondo posto della classifica marcatori di Serie B c’è Pohjanpalo, attaccante finlandese del Venezia che quest’anno è anche entrato nel club dei pokeristi con i 4 gol al Modena nella quart’ultima giornata. Le 19 reti di questa stagione sono un’ottima ipoteca per il futuro.

Cagliari e Sudtirol al top

Queste due squadre sono entrate di diritto nel palinsesto dei migliori pronostici sulla Serie B a colpi di gol e vittorie.

La squadra allenata da Ranieri con il capocannoniere della categoria ha saputo affrontare la sfida per risalire la classifica, meravigliando tutti anche attraverso l’incredibile rimonta nella semifinale di andata dei playoff contro il Parma, in una gara dove gli Emiliani passano in vantaggio per 2 – 0 e vengono rimontati nei minuti finali del secondo tempo per un 3 – 2 che resta il vero capolavoro di Ranieri e del club sardo. Non serve aggiungere altro.

Il Sudtirol è la vera sorpresa di questa stagione, un club che ha cominciato il campionato da neopromossa in cerca della salvezza ma che ha poi consolidato il suo potere nei primi quattro mesi del 2023, mettendo a segno un filotto di 13 risultati positivi da gennaio ad aprile e arrivando ai playoff con la consapevolezza di poter vincere.

Il dominio assoluto di Frosinone e Genoa

I Ciociari hanno disputato un campionato senza mai voltarsi indietro, chiudendo al top nelle statistiche con il miglior reparto difensivo e il miglior attacco: 26 i gol subìti e 63 le reti segnate. Il commissario tecnico Fabio Grosso ha finalmente raccolto il frutto degli ultimi anni di lavoro intenso, per agguantare la Serie A nel migliori dei modi: devastando gli avversari.

Il Genoa riscatta immediatamente la retrocessione dello scorso anno e non senza difficoltà, chiude il campionato al secondo posto, facendo affidamento più sulla difesa che sul reparto offensivo. Poco importa, perché questa è la squadra italiana più antica in assoluto, densa di storia e che merita di diritto la massima serie, anche perché lo ha dimostrato abbondantemente in campo.