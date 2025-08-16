HomeMagazineAttualità

Poker 2025: una panoramica sul settore, dai dati ai tornei più rilevanti

Poker: la stagione 2025 si fa notare per un calendario ricco di eventi e di appuntamenti di grande rilievo, internazionale e nazionale

COSENZA – Il comparto relativo al poker continua a registrare una serie di dati particolarmente positivi, confermando la sua leadership nel segmento del gambling. Si tratta di un gioco che ottiene un successo rilevante, anche in Italia, sia per quel che riguarda il digitale, sia se si parla dei tradizionali casinò terrestri. Occorre dunque approfondire i dati, insieme ai principali tornei del 2025 in corso o destinati ad iniziare nei prossimi mesi.

Poker: i dati del 2025

I dati registrati nel primo semestre dell’anno in corso mostrano una chiara tendenza verso il segno positivo, soprattutto nel comparto dei tornei, con un aumento del 9,6% nel mese di gennaio rispetto allo stesso periodo del 2024. La spesa complessiva in questa categoria ha raggiunto quota 12,6 milioni di euro, dimostrando così un forte interesse da parte degli utenti verso le competizioni strutturate, a scapito del gioco cash, che nello stesso intervallo ha invece mostrato un calo del 2,22% in termini di spesa e di raccolta ad aprile.

Come anticipato poco sopra, ci si trova di fronte ad un settore che sa come unire il digitale al tradizionale. Se da un lato la rivoluzione delle piattaforme online ha aumentato la portata del fenomeno, dall’altro il trend dei casinò fisici è tutt’altro che in discesa. Lo prova il fatto che molte persone preferiscono le poker room dei casinò più noti al gambling online, che non può certo proporre le medesime sensazioni.

In Italia il mercato del gioco online ha superato nel 2024 i 3 miliardi di euro di spesa complessiva, consolidando la propria importanza nell’ambito dell’intrattenimento digitale. Il già citato poker rappresenta una porzione rilevante di questo comparto, in particolare grazie alla presenza di pochi operatori che detengono quote di mercato imponenti. Il primo operatore nel poker online ha raggiunto una quota del 43,4%, mentre il secondo ha ottenuto il 13,35%. Questo scenario fortemente concentrato dimostra che, nel settore del gambling, il nome del marchio può fare tutta la differenza del mondo, anche in chiave di fidelizzazione.

I principali tornei di poker nel 2025

La stagione 2025 si fa notare per un calendario ricco di eventi e di appuntamenti di grande rilievo, internazionale e nazionale. Le World Series of Poker si svolgono a Las Vegas dal 27 maggio al 16 luglio, con il Main Event che ha preso il via il 2 luglio negli hotel Horseshoe e Paris.

In Europa, l’Euro Poker Million conferma la propria rilevanza tra gli eventi estivi, garantendo un montepremi complessivo di 2 milioni di euro. L’edizione del 2025 si tiene dall’8 al 22 luglio e ospita alcuni dei campioni più affermati in ambito mondiale. Anche l’Italia mantiene un ruolo attivo con l’IPO Sanremo, tornato con un Main Event dal buy-in di 550 euro, e un montepremi garantito di 1 milione di euro.

Dal 21 novembre al 2 dicembre Sanremo ospiterà nuovamente il WSOP Circuit, una delle tappe ufficiali della celebre serie mondiale. In questa particolare occasione verranno messi in palio otto anelli speciali.

