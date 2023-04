Opportunità di carriera per un project manager

Nel corso della propria storia l’uomo ha portato a termine opere grandiose come la grande muraglia cinese, le piramidi, o gli acquedotti romani; ha costruito strade e preparato guerre ed esplorazioni. Ognuno di questi progetti ha richiesto l’impiego di centinaia di uomini chiamati a svolgere sia il lavoro concreto di costruzione, che quello teorico di pianificazione. Già i greci avevano coniato un termine ben preciso per indicare la capacità di stabilire la catena di operazioni necessarie al raggiungimento di un dato fine: téchne. Prerogativa esclusiva dell’homo sapiens in tutto il regno animale, essa costituisce la capacità di utilizzo delle risorse naturali per trarne profitto. Come iconicamente impresso nei fotogrammi iniziali del capolavoro di Kubrick, essa ha svolto un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’uomo sulla Terra. Il semplice utilizzo di un osso come arma per impadronirsi di una pozza d’acqua contesa con una tribù rivale, costituisce il primitivo, quasi originario passo del lungo cammino che ha portato l’umanità all’esplorazione dello spazio.

I progetti con cui nel corso della storia l’uomo ha sfidato la natura e messo alla prova il proprio intelletto, sono diventati progressivamente esponenzialmente più complessi. È per questo motivo che proprio nel corso del secolo appena conclusosi, è venuta definendosi una vera e propria disciplina volta a definire modelli di gestione di progetto efficienti, capaci di massimizzare i risultati in base alle risorse. La data che simbolicamente stabilisce la nascita delle moderne teorie di gestione aziendale è il 1911, anno di pubblicazione di The Scientific Principles of Management di Frederick Taylor.

Una delle tante diramazioni di questo lunghissimo percorso termina con l’International Master in Project Management proposto dalla Rome Business School. Il master, attraverso il forte legame con le aziende e un corpo docenti internazionale, si pone l’obiettivo di formare una delle figure più richieste sul mercato del lavoro, quella del Project Manager, ovvero quel professionista che all’interno di un’azienda ha il compito di definire e monitorare le varie fasi di sviluppo di un progetto volto al raggiungimento di un fine prestabilito.

Il corso della Rome Business School oltre a fornire le competenze e gli strumenti necessari per diventare project manager vuole accompagnare i partecipanti all’acquisizione delle certificazioni PMP (Project Management Professional, è la credenziale di project management più apprezzata) e CAPM, entrambe rilasciate dal Project Management Institute, principale organismo internazionale di standardizzazione in materia di Project Management.

Il Master Project Management in Rome offre ottime prospettive di carriera a chi decide di investirvi: dopo solo un anno dal completamento del master è stato rilevato un aumento medio salariale del 35%. Il PM non è solo una figura fortemente richiesta all’interno delle aziende, in quanto dotata delle competenze necessarie ad ottimizzare i processi e dunque a ridurre i costi di un progetto, ma costituisce anche lo step iniziale per un’ulteriore crescita professionale che culmina, dopo anni di esperienza, col ruolo di Program Manager, ovvero colui che coordina i responsabili dei singoli progetti che compongono il programma generale, il quale si allinea a obiettivi aziendali definiti sul lungo periodo.