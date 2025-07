Mercato immobiliare: tutto quello che c’è da sapere prima di acquistare casa oggi

- Advertisement -

COSENZA – Il mercato immobiliare italiano sta vivendo una fase di ripresa, con segnali positivi che arrivano da diverse aree del Paese. La crescita dell’interesse verso l’acquisto di abitazioni è sostenuta da condizioni di credito più favorevoli e da una maggiore propensione dei consumatori a investire nel mattone, considerato ancora oggi un bene rifugio.

Tuttavia, prima di pianificare l’acquisto di una casa è fondamentale valutare con attenzione ogni aspetto dell’operazione: solo un’analisi accurata consente di procedere all’investimento compiendo una scelta del tutto consapevole e informata.

Acquisto casa: l’importanza dei sopralluoghi

Visitare una casa in condizioni sempre diverse permette di valutare aspetti a cui, inizialmente, non si è prestata la giusta attenzione. Di conseguenza, prima dell’acquisto è consigliabile programmare almeno due o più ispezioni, in modo da osservare la struttura e la zona in orari sempre differenti.

Nello specifico, se visionare l’immobile di giorno può evidenziare eventuali problematiche diurne del quartiere, come un eccesso di traffico o rumori, osservarlo di sera potrebbe aiutare a percepire l’eventuale presenza di aree a rischio, come spiazzi, parchi o vicoli scarsamente illuminati o mal frequentati.

Esaminare la casa in giorni e momenti diversi della giornata può aiutare inoltre a valutare meglio l’esposizione dell’edificio, in modo da testare l’illuminazione diurna ed eventuali carenze nella quantità di luce naturale. È importante infatti ricordare che una giornata uggiosa, così come una serie di sopralluoghi effettuati nella medesima fascia oraria, non permette di percepire né i livelli di luce né per quante ore al giorno l’immobile è investito dai raggi del sole.

Attenzione poi ai grandi alberi nelle vicinanze: alla vista possono avere un fascino indiscutibile, ma se collocati in una posizione sfavorevole potrebbero schermare la luce naturale; un altro aspetto da non sottovalutare è infine la presenza, nei lotti immediatamente adiacenti, di terreni edificabili o in procinto di ospitare lavori edili: la vista sulla vallata o sulla città, tanto amata in fase di acquisto, potrebbe essere offuscata dalla costruzione di un nuovo edificio.

Attenzione ai difetti strutturali

Prima di acquistare un immobile è importante verificare la presenza di difetti strutturali che potrebbero richiedere costosi interventi di ristrutturazione. In primo luogo, è bene osservare gli interni, in particolare i serramenti, gli impianti e la posizione di scarichi e sanitari, così da valutare lo stato generale dei luoghi e rilevare eventuali anomalie.

In seguito, è essenziale esaminare l’edificio nel suo complesso, in modo da individuare, prima dell’acquisto, possibili problemi di umidità, di infiltrazione dai tetti o segni di degrado generale. Identificare difetti di questo tipo tempestivamente permette di contattare un esperto prima che sia troppo tardi, in modo da stimare la sostenibilità economica di un intervento, alla luce del prezzo di acquisto.

Tutelarsi dagli imprevisti con un’assicurazione per la casa

Incendi, allagamenti, eventi atmosferici violenti, furti, atti vandalici o guasti improvvisi agli impianti rappresentano solo alcuni dei rischi che possono compromettere la sicurezza e il valore della casa.

Inoltre, è importante tenere conto anche dei danni che involontariamente si possono arrecare a terzi: per esempio, un’infiltrazione d’acqua che danneggia l’appartamento sottostante o un oggetto che, cadendo da un balcone, provoca un danno a persone o cose.

Per questo motivo, indipendentemente dalle condizioni iniziali dell’immobile e dall’accuratezza dei controlli effettuati, è sempre importante non dimenticare l’importanza dell’assicurazione casa, una forma di tutela che permette di proteggersi economicamente in caso di danni provocati da una serie di eventi imprevisti.

Le principali compagnie assicurative, infatti, permettono di scegliere tra numerose garanzie accessorie, così da dare vita a polizze personalizzate, in grado di soddisfare le specifiche necessità di ogni nucleo familiare.

Stipulare un’assicurazione per la casa significa quindi scegliere di vivere la quotidianità con maggiore serenità, sapendo di poter contare su un valido supporto economico e pratico nel momento in cui si verifica un problema.