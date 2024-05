Le principali differenze di produzione tra videogiochi per console e giochi online

COSENZA – Andando avanti nel tempo, il mondo dei giochi si è molto diversificato, proponendo titoli più o meno dettagliati, veloci, immediati o complessi in base alle esigenze degli utenti ma, soprattutto, anche valutando la piattaforma a cui sono rivolti e le spese necessarie per il processo. In tal senso, sono davvero molte le differenze di creazione, sviluppo e produzione che sottintendono la nascita di videogiochi per console e giochi online che si possono trovare su siti specializzati e autorizzati. Scopriamo alcune di queste differenze.

Portata e complessità

I videogiochi per console sono generalmente dei prodotti impostati su larga scala, che possono richiedere persino anni di sviluppo, oltre alla necessità di un team enorme alle spalle, spesso composto da designer, artisti, sviluppatori e tester. I giochi di questa tipologia offrono esperienze che di solito risultano immersive e complesse, con mondi intricati e ampi, oltre che una grafica spesso considerata all’avanguardia

I giochi online puntano soprattutto sulla loro semplicità e sull’essere diretti. Sono progettati per essere giocati in brevi sessioni e spesso si concentrano su una specifica idea o meccanica di gioco, un caso potrebbero essere quelli passati alla modalità virtuali dei giochi partendo dal mondo fisico, come nel caso delle slot machine o le versioni digitali di Risiko, Monopoly e tanti altri similari. Ergo, la produzione di questi giochi richiede una tempistica minore e cicli di sviluppo molto più brevi.

Piattaforme e distribuzione

I giochi per console, ovviamente, sono progettati proprio per uscire sulle console più importanti, come possono essere PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, solo per fare degli esempi. Ovviamente l’importanza di queste piattaforme presuppone un processo di certificazione rigoroso da parte di ogni produttore, poiché il gioco deve teoricamente soddisfare alcuni standard tecnici e di qualità, oltre a venire poi proposto anche negli store online delle console Sony e Microsoft.

Per quanto concerne invece i mini giochi online, essi sono progettati principalmente per essere giocati su browser web o dispositivi mobili. Quindi la distribuzione è molto spesso immediata e più semplice e non sono necessarie enormi certificazioni, al di là di quelle basilari e necessarie per proporre dei giochi a norma di legge, che non contengano contenuti dannosi o inappropriati.

Budget e risorse

Per i giochi da console, il budget può arrivare anche a raggiungere centinaia di milioni di dollari, poiché devono coprire una vasta gamma di risorse. Inclusi, ovviamente, i salari dei team di sviluppo o anche, quando serve, il compenso per attori o doppiatori, così come per i compositori delle colonne sonore.

Invece, i mini giochi online hanno budget molto più ridotti e contenuti, poiché spesso vengono sviluppati da team indipendenti se non addirittura da sviluppatori autonomi. Le risorse sono più limitate e i costi di marketing generalmente risultano più bassi.

Interattività

Ovviamente, i videogiochi per console hanno come obiettivo quello di fornire a ogni utente un’esperienza che sia quanto più ricca e coinvolgente possibile. In tal senso, una narrazione dettagliata e un gameplay dotato di una certa profondità possono rappresentare indici di qualità.

D’altro canto, i giochi presenti online offrono invece un’esperienza più casual e accessibile, con un’interattività focalizzata sull’intuitività e su sessioni di gioco brevi ma ripetitive.