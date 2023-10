Le migliori attrazioni a Cosenza: ecco tutto ciò che c’è da vedere

COSENZA – L’Italia è ricca di territori da scoprire, molti dei quali risultano poco chiacchierati rispetto ad altre. Le bellezze paesaggistiche presenti all’interno della nostra penisola sono senza rivali, per non parlare dei prodotti tipici da assaggiare, la storia e le testimonianze che avvolgono ogni luogo, e così via. Le caratteristiche di ciascun posto risultano essere uniche, e per questa ragione bisognerebbe di tanto in tanto organizzare un week-end o un viaggio vero e proprio finalizzato all’esplorazione.

Le città più visitate in Italia restano senza ombra di dubbio Milano, Roma e Firenze, che d’altronde sono state inserite in questa classifica delle destinazioni culturali più visitate, di recente pubblicata dal blog di del casino live di Betway, a prova dei dati elevati riguardanti queste sontuose metropoli. Tuttavia, al netto di una visita in queste mete, ce ne sono altrettante meritevoli, ad esempio nel Sud Italia. Tra le città più interessanti da scoprire c’è senz’altro Cosenza: ecco quali sono le sue migliori attrazioni.

Duomo

Il Duomo di Cosenza è da vedere assolutamente, una volta giunti in città. Si trova nel centro storico, ed è una chiesa antichissima, edificata addirittura nel 1222 d.C. a seguito di un terremoto. Il Duomo è stato dedicato a Santa Maria Assunta, e sfoggia un’architettura romantico-gotica le cui decorazioni barocche sono suggestive. Da segnalare anche la presenza di due mausolei all’interno della chiesa, ovvero quello di Isabella D’Aragona e quello di Enrico VII di Germania.

Castello Normanno Svevo

Situato sul colle Pancrazio, una delle vette più alte presenti a Cosenza, il Castello Normanno Svevo è da considerare uno dei principali monumenti della città calabrese. Edificato nel XI secolo seguendo – come da nome – lo stile normanno, nel corso dei secoli ha subito delle modifiche che ne hanno comportato un pregevole ampliamento. La sua funzione storica è quella di una roccaforte militare, ma è stato anche un carcere.

Galleria Nazionale

La Galleria Nazionale a Cosenza è imperdibile, poiché qui sono presenti numerose collezioni di dipinti accumulati dal ‘500 fino ad arrivare all’età moderna, comportando una combinazione artistica tutta da ammirare. Qui si trovano le opere di molti dei principali artisti originari dell’Italia meridionale, e la suddetta galleria si trova all’interno dell’antico palazzo Arnone.

Chiesa di San Domenico

La Chiesa di San Domenico è da considerare come una delle migliori edificazioni presenti in Calabria. Costruita nella metà del XV secolo, questa chiesa si trova nei pressi della piazza Campanella, ed è subito visibile a causa della sua meravigliosa cupola barocca rivestita in rame. La Chiesa di San Domenico a Cosenza è affiancata da un monastero domenicano, e ha subito nel corso degli anni delle modifiche: ad esempio, è stata aggiunta la cornice del portico in stile gotico. Se ci si vuole trattenere un po’ di più, al suo interno si trova un interessante museo di arte contemporanea.

Villa Vecchia e Villa Rendano

Le due ville di Cosenza, Villa Vecchia e Villa Rendano, sono estremamente affascinanti, e perciò rientrano tra le migliori attrazioni della città. La prima è situata nell’area più antica di Cosenza, e può sfoggiare un grande giardino comunale dove può svolgersi una lunga e rilassante passeggiata. Inoltre, al suo interno ci sono statue fatiscenti, fontane e laghetti da poter osservare in totale relax. Per quanto riguarda Villa Rendano, invece, c’è da dire che è un palazzo del 1891 commissionato dai nobili locali in passato. Oggi è un centro culturale dove si svolgono numerosi eventi culturali, specie nel periodo estivo, quando il giardino circostante alla villa diventa accessibile.

Convento San Francesco di Paola

Il Convento San Francesco di Paola è dedicato all’omonimo santo, ed è composto da una piccola chiesa che, nel 1400 circa, era finalizzata all’accoglienza dei fedeli. Oggi è un edificio visitabile ed è gestito dai francescani.