Godersi le vacanze con gli amici: ci vuole un pizzico di metodo

La complicità e serenità di gruppo è uno degli elementi imprescindibili per il successo di una bella vacanza.

COSENZA – Godersi le vacanze è una mission che richiede una gran cura, fatta di accorgimenti e piccole astuzie. Bisogna scegliere davvero con attenzione gli amici con cui partire. E’importante avere attorno persone positive e fare appello al nostro senso di diplomazia. Non cerchiamo mai di fare il leader a tutti i costi: il comando è sempre e solo riconosciuto dal gruppo. Se arriva, bene; altrimenti non deve mai essere forzato o peggio ancora, preteso. Ognuno intende le ferie in maniera differente; c’è chi vuole rilassarsi, chi, invece, è più attivo e intende sfruttare tutto il periodo vedendo il più possibile. Per non creare fraintendimenti e malumori è fondamentale la chiarezza.

Non va bene neanche la parte di quello sempre e comunque troppo accondiscendente. Se qualcosa non ci va, facciamoci valere, con tatto, ma con fermezza perchè è inutile soffrire in silenzio se si può evitare. Partire in gruppo non significa dover stare insieme ogni minuto. Possiamo aver bisogno di rimanere un po’ soli con noi stessi e le nostre idee. Se perciò preferiamo fare una passeggiata sulla spiaggia da soli o rimanere sulla sdraio a leggere un libro, non sentiamoci in colpa e soprattutto se anche gli altri lo fanno non prendiamola sul personale. Non significa non apprezzare la compagnia, ma dei momenti di solitudine fanno bene a tutti. Qualcosa può non andare per il verso giusto, gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, ma cerchiamo di affrontarli con il sorriso e gli inconvenienti si risolveranno!