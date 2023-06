Interessanti giochi con casino jackpots da giocare nel 2023

COSENZA – È giusto dire che la maggior parte degli appassionati di iGaming ama l’idea di vincere un premio enorme dopo aver fatto una singola scommessa. Anche se i casino jackpots non sono disponibili in ogni singolo gioco, ci sono ancora tonnellate di slot machine e altri titoli che offrono questa emozionante opportunità. Questo articolo presenta una panoramica dei giochi più interessanti con montepremi impressionanti disponibili nel 2023.

Ali Baba’s Luck MegaWays

Il primo titolo della lista è stato sviluppato da Max Win Gaming. Questo fornitore di software non è ancora molto popolare, ma i titoli della serie Ali Baba’s Luck sono certamente diventati di tendenza su molti siti di iGaming europei. Come è facile intuire, il gioco è ispirato al famoso racconto popolare arabo.

Il gioco ha una grafica straordinaria e animazioni fluide, che lo rendono un vero piacere da giocare. Anche l’ottimizzazione è abbastanza decente, consentendo ai giocatori di giocare comodamente anche sui dispositivi mobili. La colonna sonora è piuttosto mediocre, ma non danneggia affatto l’esperienza complessiva.

Questa slot machine presenta una griglia insolita con sei rulli. Si tratta di un titolo MegaWays, quindi il numero di linee di pagamento può essere esteso fino a 15.625 attraverso le funzioni integrate. Il valore del ritorno al giocatore di Ali Baba’s Luck MegaWays è del 96,09%, superiore alla media dei titoli moderni.

L’assortimento di funzioni aggiuntive disponibili in questa slot machine aggiunge una tonnellata di valore di rigiocabilità all’esperienza. L’elenco di queste meccaniche comprende rulli in espansione, giri fortunati, giri gratuiti e altre interessanti funzioni. Trattandosi di un articolo sui casino jackpots, è necessario menzionare anche il premio fisso che moltiplica la puntata per 20.336, anch’esso disponibile nel gioco.

Mayhem

Il secondo titolo di questa lista è stato creato da Red Tiger Gaming, un grande fornitore di software nel settore dei casinò online. Offre il casino jackpots più piccolo tra quelli presenti in questa lista, ma la possibilità di vincerlo è più alta rispetto agli altri titoli. La macchina ha un tema interessante e uno stile artistico unico, quindi vale sicuramente la pena di provarla per gli appassionati di slot insolite.

Mayhem ha una griglia con tre righe orizzontali e cinque rulli verticali, un layout piuttosto standard. Il valore del ritorno al giocatore di questa slot è del 95,71%, il che la rende adatta a un grinding a lungo termine. Le caratteristiche aggiuntive di Mayhem includono simboli in espansione, giri gratuiti, moltiplicatori e altre meccaniche extra. Colpire il jackpot moltiplicherà la scommessa originale per 1.200, il che è ancora piuttosto impressionante nonostante sia inferiore a quello di altri giochi menzionati oggi.

NFT MegaWays

Anche l’ultimo titolo della lista è stato sviluppato da Red Tiger Gaming. Come è facile intuire dal nome, il titolo esplora il tema dei gettoni non fungibili (NFT). È importante sottolineare subito che il gioco non premia gli NFT veri e propri, ma li utilizza solo come tema.

La grafica di NFT MegaWays è piuttosto insolita, poiché non sono molte le slot machine che scelgono la pixel art come stile principale. Le opere d’arte sono belle e lo stile si adatta perfettamente al tema, rendendo la macchina molto piacevole alla vista. Per quanto riguarda la meccanica, anch’essa è decente.

Proprio come il primo gioco di questa lista, NFT MegaWays ha una griglia con sei rulli. Il numero di linee di pagamento di questa slot può raggiungere 200.704 con l’aiuto di alcune funzioni di gioco. Il valore RTP della slot è del 95,66%, leggermente superiore alla media dei giochi moderni.

Oltre alla funzione MegaWays, il titolo presenta altre interessanti meccaniche che i giocatori potranno esplorare. L’elenco comprende caratteristiche come la Reazione a catena, i simboli Wild e Scatter, i Crypto Punks, i simboli in espansione e altre meccaniche. Naturalmente, il gioco offre anche uno dei casino jackpots che moltiplicherà la puntata originale per 10.499.