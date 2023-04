Il fascino dell’antico Egitto nei videogiochi: un viaggio tra mito e realtà

L’antico Egitto ha sempre esercitato un grande fascino su di noi. Grazie ai suoi misteri, alle piramidi e al mito dei faraoni, questa civiltà millenaria non può che attrarci. Ecco perché, anche nel mondo dei videogiochi, tale ambientazione è diventata uno dei temi più ricorrenti e apprezzati. In questo articolo, dunque, scopriremo una panoramica dei giochi che hanno scelto di raccontare le storie e le leggende dell’antico Egitto.

L’antico Egitto come ambientazione prediletta

L’antico Egitto è una fonte inesauribile di storie e di avventure, in grado di catturare l’immaginario di chiunque. Questo fascino si riflette anche nel settore dei videogiochi, dove l’ambientazione in salsa egizia si presta alla creazione di esperienze di gioco avvincenti e uniche nel loro genere. Le piramidi, le divinità e i tesori nascosti presentano una cornice ideale per trasportare i player in un mondo lontano e affascinante. La scelta dell’Egitto come tema portante di un videogioco, inoltre, permette agli sviluppatori di giocare con il mistero e la storia, approfittando del fascino che appartiene solo ai miti e alle leggende.

Book Of Ra e la magia delle piramidi

Uno degli esempi più iconici di giochi ambientati nell’antico Egitto è Book Of Ra, un classico del settore delle slot machine online. In questo videogame, i giocatori vengono coinvolti nella ricerca del prezioso libro di Ra, il dio del sole nella mitologia egizia. Le grafiche moderne e la colonna sonora evocativa contribuiscono alla creazione di un’esperienza particolare, capace di coinvolgere il player su più livelli. Il successo di Book Of Ra è dovuto in gran parte alla sua ambientazione storica e al tema intrigante, ma anche alla qualità del comparto tecnico di un videogame che vuole essere qualcosa di più di una semplice slot.

Da Tomb Raider a Assassin’s Creed: altri titoli di successo

Non solo slot machine, perché esistono anche altri videogiochi che hanno pescato a piene mani dalle ambientazioni e dalla mitologia egizia, tra sabbia dorata, misteri e templi maestosi. Tra i titoli di maggior successo non potremmo non citare la saga di Tomb Raider, con la famosa archeologa Lara Croft come protagonista. Anche la celebre serie Assassin’s Creed ha dedicato un intero capitolo, “Assassin’s Creed Origins”, all’esplorazione dell’antico Egitto. Qui i giocatori si calano nei panni di Bayek, un Medjay che si muove tra le città, i deserti e i templi di una terra affascinante e misteriosa. La fedeltà storica e l’attenzione ai dettagli, inoltre, hanno reso questo capitolo uno dei più apprezzati della serie.

Il futuro dell’antico Egitto nei videogiochi

Le nuove tecnologie, come la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR), stanno rivoluzionando il modo in cui i videogiochi vengono vissuti dai player. Grazie a queste opzioni, si ha la possibilità di aumentare ancor di più il grado di immersione nel mondo dell’antico Egitto. Basta infatti indossare un visore VR per ritrovarsi catapultati in un mondo super-realistico, tra le piramidi e le distese sabbiose del deserto. Le potenzialità di queste tecnologie sono enormi, e siamo soltanto agli inizi.