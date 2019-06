“Mangio”, apre ad Amantea la pizzeria al taglio d’autore

Impasto steso a mano riposato 48 ore, farine selezionate, utilizzo delle materie prime, cura dei piccoli dettagli e rispetto della stagionalitĂ degli ingredienti. Questo è il segreto di “Mangio” pronta a offrire una pizza al taglio sempre buona e di qualitĂ

.

AMANTEA (CS) – In piedi o seduti a tavola, a casa o al lavoro, a pranzo o a cena… tutte le volte che volete, basta che sia pizza, meglio ancora se è al taglio, gustosa, fragrante e croccante. Tutti pazzi per la pizza che ha reso la cucina italiana famosa nel mondo. La bellezza sta proprio nella sua semplicitĂ : un impasto ad arte, il pomodoro, la mozzarella e i basilico. Intorno, un numero infinito di sapori e aromi. Ma per preparare una pizza gourmand, che sappia distinguersi, non basta solo la passione. Servono materie prime selezionate, forni di alta qualitĂ , rispetto per la stagionalitĂ degli ingredienti, creativitĂ e amore anche nelle cose piĂą piccole. Caratteristiche che ritroverete tutte insieme in “Mangio”, la pizzeria a taglio d’autore che apre nel cuore di Amantea, in Piazza Commercio grazie alla passione di Marcello Lamberti e Giorgio Cutro.

Una pizza sempre leggera e croccante grazie ad un impasto steso a mano e riposato 48 ore con farina ossigenata per ottenere un impasto liscio e senza grumi, proprio come piace a voi! Selezionate solo le migliori farine, quelle macinate a pietra nel nostro mulino, per garantire un impasto sano e genuino. Noi di “Mangio” abbiamo cura dei piccoli dettagli, come l’attenzione alla temperatura dell’ambiente in cui lavoriamo per raggiungere un risultato impeccabile! Hanno dato vita al progetto l’Architetto PhD Mariangela Ludovica Santarsiero e l’Architetto Canio Santarsiero, titolare dello Studio D.A.U. che ha sede in Basilicata (a Potenza) e a Roma.

Chi siamo

Siamo Marcello Lamberti e Giorgio Cutro. Da anni ci dedichiamo alla nostra unica grande passione: la pizza. Dopo anni di esperienza come venditori, istruttori API e titolari di pizzerie in Italia ed all’estero, abbiamo deciso di unire i nostri saperi per proporre una pizza che rispecchiasse la tradizione e che fosse autenticamente buona.

Il nostro impasto

L’impasto del nostro prodotto è innanzitutto genuino. Dopo anni di ricerche abbiamo selezionato solo le migliori farine per ottenere un prodotto leggero e gustoso. Gli ingredienti sono farina, sale, olio extravergine, acqua e lievito, nessuna aggiunta segreta! La lunga lievitazione di 48 ore e i nostri forni di alta qualità fanno tutto il resto. Semplice, no?

Le nostre scelte

Scegliamo solo materie prime di alta qualitĂ : studiamo il territorio per garantire la freschezza degli ingredienti. Rispettiamo la stagionalitĂ per garantire un prodotto sano e di qualitĂ .

Dove siamo

Dimenticate la solita pizzeria al taglio! Amiamo la tradizione ma sappiamo bene come essere moderni! Venite a trovarci l’11 giugno in Piazza Commercio C/So Vittorio Emanuele II numero 2 ad Amantea!

Vi aspettiamo!

Â