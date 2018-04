La ricetta della settimana è un secondo piatto particolare, da proporre per una cena particolare con parenti o amici ed il successo è garantito.

Prepareremo insieme una millefoglie di carne di maiale e caciocavallo silano su una crema di cannella.

Ingredienti per 4 persone:

1 filettuccio di maiale circa 1 kg

8 fettine di caciocavallo

8 fettine di guanciale di Nero D’Aspromonte

sale e pepe q.b.

Ricetta della salsa di cannella

Vitello 1 kg

Sedano 50 g

Cipolle 50 g

Carote 50 g

Porri 50 g

Acqua 2 litri

Prezzemolo 1 ciuffo

Timo 1 rametto

Alloro 2 foglie

Pepe bianco in grani 4

Aglio 2 spicchi

Cannella 1 cucchiaio da caffe

Preparazione crema di cannella

Si prepara come un fondo chiaro con l’aggiunta della cannella, sgrassate le ossa in forno, riponendole in una teglia per 10 minuti a 200°; Dovrete successivamente estrarle dal forno, togliere il grasso in eccesso.

Nel frattempo prendete un pentolino e inserite dentro tutte le verdure con un filo d’olio e fatele rosolare per bene.

Aggiungete le ossa passate nel forno e inserite dell’acqua fredda e lasciate cuocere a fuoco moderato per circa 3 ore schiumando quando necessario.

Passate le tre ore spegnete il fuoco, fate riposare per mezzora, levate le ossa di vitello e passate tutto con il setaccio.

Rimettete il tutto nel pentolino, fate ridurre e inserite la cannella

Aggiustate di sale e pepe

Preparazione millefoglie

Prendete il filetto di maiale e mettetelo in una teglia; fatelo cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti (l’interno dovrĂ risultare roseo ma cotto).

Fatelo raffreddare e poi tagliate a fette di circa mezzo dito

Adesso componete la millefoglie prendendo una teglia. Mettete sotto una fettina di maiale, sopra una di caciocavallo e una di guanciale, e poi ancora un’altra di maiale e chiudete con una fetta di guanciale.

Mettete al centro uno stuzzicadenti e dopo aver preriscaldato il forno a 180 gradi infornate la millefoglie per circa 10 minuti

Al termine della cottura posizionate due millefoglie nel piatto e sopra versate la crema di cannella ben calda servendo tutto ben caldo.

Abbinamento con i vini italiani

Per questo secondo potreste abbinare un buon rosso molto corposo e persistente in bocca con una buona aromaticitĂ e abbastanza tannico. Il consiglio è un Montepulciano d’Abruzzo.