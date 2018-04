Le ricette dello Chef – Polenta alla ‘nduja.. in versione gnocchi

Questa settimana scopriremo insieme come utilizzare la polenta alla n’duja

Ecco un modo semplice ma molto gustoso per riutilizzarla in una nuova ricetta. Iniziamo come ogni settimana dagli ingredienti per 4 persone:

500 grammi di polenta fredda alla n’duja

220 grammi di farina di grano tenero

250 grammi di parmigiano grattugiato

3 uova

sale

pepe

Per il condimento degli gnocchi:

5 noci di burro

6 foglie di salvia fresca

Preparazione:

Schiacciare con una forchetta la polenta fredda. Mescolarla con 3 uova, la farina di grano tenero e con il parmigiano grattugiato. Salare e pepare.

A questo punto formare dei lunghi cilindri di un paio di centimetri di diametro e quindi degli gnocchi di 3-4 centimetri. Cuocerli in acqua bollente salata; quando saranno venuti a galla scolarli e condirli con burro e salvia.

Abbinamento con i vini:

Con sughi e condimenti più delicati, di solito a base di verdure e ortaggi, bisogna orientarsi su vini bianchi, morbidi, giovani, equilibrati: un grechetto umbro sarebbe il miglior abbinamento.