È tempo di WSOP: la storia e le curiosità sul torneo più importante del mondo

LA VEGAS (USA) – Il 28 maggio e il 17 luglio 2024: sono due date importanti per i professionisti del poker e per gli appassionati. É infatti il periodo in cui si svolgono le WSOP, le World Series of Poker di Las Vegas, il torneo più importante del pianeta, considerato come il vero e proprio campionato del mondo del Texas Hold’em. È l’occasione giusta per scoprire cosa ci attenderà quest’anno e per ripercorrere la storia di un evento che ha ormai travalicato i confini della disciplina.

Iniziamo con l’attualità. Nell’edizione 2024 non mancheranno le novità, sopratutto quelle legate all’Omaha. Oggi gli appassionati hanno a disposizione pagine guida sulle regole dell’Omaha nei migliori siti specializzati ma il gioco è in continua evoluzione e a Las Vegas c’è grande attesa per il nuovo Mistery Bounty in versione Pot Limit Omaha.

Non sarà l’unica novità del 55esimo capitolo delle WSOP, edizione record con ben 99 braccialetti in palio tra tornei live e online. Saranno due le location dell’evento: il Paris Las Vegas e l’Horseshoe, casinò, quest’ultimo, in cui si terrà la finale del Main Event a cavallo tra il 16 e il 17 luglio. Ed è già partita la caccia al trono di Daniel Weinman, vincitore del torneo più importante nel 2023.

Ne hanno fatta molta di strada le WSOP a partire dal 1970, anno della prima edizione svoltasi presso i locali del casinò Binion’s Horseshoe. Nel 1970 i giocatori invitati furono sette e si sfidarono in diverse discipline. Il vincitore fu il leggendario Johnny Moss che si prese il primo premio (una coppa d’argento) dopo essere stato nominato miglior giocatore tra i partecipanti. I premi in denaro vennero introdotti a partire dall’anno successivo e fu ancora Moss a conquistare la vittoria. Nelle edizioni successive fu la volta di altri giocatori che ancora oggi vengono ricordati come mostri sacri della disciplina: Doyle Brunson e Stu Ungar su tutti.

La strada era ormai tracciata e le edizioni successive furono caratterizzate da alcuni episodi che hanno contribuito a regalare alle WSOP l’alone di leggenda che le circonda ancora oggi. Nel 1979, ad esempio, lo sconosciuto amatore Hal Fowler ebbe la meglio sui 53 avversari professionisti e diventò il primo non-pro a diventare campione del mondo. Il tutto battendo nella mano finale la coppia d’assi dell’avversario con una mano formata da 7 di picche e 6 di quadri.

Tre anni dopo, nel 1982, ci fu un altro record: il superamento dei 100 iscritti alla manifestazione. Un’edizione che passò alla storia anche per la vittoria di Jack Straus, che, rimasto con una sola chip, si rese protagonista di una rimonta incredibile che lo portò al successo nel Main Event.

Passiamo agli anni ‘90 e più precisamente all’edizione 1991, anno in cui si superò l’incasso di 1 milione di dollari, in parte conquistati dal campione del mondo Brad Daugherty. Il vero punto di svolta che ha trasformato le WSOP nel torneo più conosciuto al mondo, si verificò nel 2003 ed è passato alla storia come l’ “effetto Moneymaker”. In quella edizione lo sconosciuto Chris Moneymaker riuscì a conquistare il primo premio partendo da un investimento di pochi dollari in un torneo satellite. Ma c’è di più: il Main Event fu anche il primo torneo live della sua vita. Difficile trovare metafore migliori del sogno americano.

Piccola curiosità finale: il premio per chi vince un torneo alle World Series of Poker è il celebre braccialetto, introdotto a partire dal 1976. Di braccialetti ne ha conquistati ben 17 Phil Hellmuth, attualmente primo nell’albo d’oro del torneo. Dopo di lui troviamo a quota 10 braccialetti leggende come Erik Seidel, Phil Ivey e il già citato Doyle Brunson. Si ferma a 9 il primo vincitore, Johnny Moss mentre a 6 troviamo Daniel Negreanu, probabilmente il volto mediatico del poker odierno.

A Las Vegas non sono mancate le soddisfazioni anche per i professionisti italiani. Max Pescatori può vantare 4 braccialetti, Rocco Palumbo, Dario Minieri e Davide Suriano uno a testa.