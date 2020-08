Il cosentino Luca Sorvillo nelle vesti di “coreografo dei vip”

Una nuova esperienza che prende il nome di “Affinity”. L’acrese Luca Sorvillo continua a far parlare di sé e lo vedremo nelle vesti di “coreografo dei vip”

COSENZA – Luca Sorvillo nasce il 14 luglio 1992 a Cosenza e a soli 5 anni inizia per gioco a studiare danza moderna, a 10 anni si affaccia sul mondo delle danze latino-americane e caraibiche, ed in coppia con la sorella Rosaria, partecipa a numerose gare nazionali ed internazionali ottenendo ottimi risultati, tra i più importanti ricordiamo: finalisti ai Campionati Italiani FIDS di Rimini nel 2015, finalisti in tutte le tappe di Coppa Italia ed infine hanno rappresentato l’Italia all’estero ballando a Londra nel “Royal Albert Hall” (Teatro della Regina).

Nel 2018 ha fatto parte del corpo di ballo di “Domenica In” su rai1, e nel 2019 ha partecipato come personaggio sconosciuto al programma di Enrico Papi “Guess My Age” su TV8. Ha fatto parte anche al programma televisivo “Bravissima” con Valerio Merola, e giudice di diversi Talent-Show con il conduttore televisivo Edoardo Raspelli.

Luca è anche un insegnante di ballo e un coreografo e con passione e determinazione segue i suoi allievi; da 9 anni ha aperto, insieme alla sorella, una scuola di ballo con tre sedi differenti. Da qualche anno si è affacciato al mondo della moda, vincendo numerose fasce, ricordiamo una delle sue più importanti vittorie: quella ad Ortona dove viene classificato al 1° posto categoria moda, in onda su rete 4, Sky, la 5, tgcom 24, tv moda e la partecipazione a: “Il bellissimo d’italia” e “Il più bello d’Italia”. Inoltre ha iniziato anche a posare e a fare shooting e book fotografici. Ha partecipato come ospite a: “Il Punto” e a “Live La Gazzetta”. Oggi l’acrese Luca Sorvillo continua a far parlare di sé, e vestirà i panni di coreografo in un reality vip, su rete nazionale, che prende il nome di “Affinity”.