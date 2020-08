Parte la 16^ edizione Miss Arbëreshë, lo scorso anno la fascia a Ilenia Colloca

Aperte le iscrizioni per Miss Arbëreshë. L’appuntamento rappresenta la tappa conclusiva della seconda edizione di “Arbëria Festival Internazionale della Cultura Arbëreshë”



SPEZZANO ALBANESE (CS) – La sedicesima edizione rientra nel progetto “Spixana: Cultura Arbëreshë e Sere d’Estate” patrocinato dal Comune di Spezzano Albanese e cofinanziato dalla Regione Calabria PAC 2014-2020 Azione 1.3. Il concorso nazionale sui costumi italo – albanesi si terrà a Spezzano Albanese venerdì 4 settembre alle 20.30, ed è già partita la macchina organizzativa per consentire il pieno rispetto delle normative anti covid 19.

Miss Arbereshe ritorna dunque con tutto il suo fascino ed il carico identitario. Nell’edizione 2019 è stata Ilenia Colloca di Frascineto (in foto) ad essere incoronata come regina del mondo arbereshe. L’organizzazione curata dall’associazione Ahì Namà, presieduta da Savio Montone, in collaborazione con l’assessorato al turismo, spettacolo, marketing, comunicazione del Comune di Spezzano Albanese, guidato dall’assessore Maria Galizia, si prepara a celebrare la XVI edizione del concorso nel miglior modo possibile, nonostante il tempo di emergenza in cui viviamo, continuando nel solco della tradizione per un grande evento di spettacolo, bellezza e identità.

Per informazioni: [email protected] – oppure 392.6307787 – 328.1771089