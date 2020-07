Musica, a Scalea le audizioni gratuite per “Prodigi” e “Cantagiro”

Sabato prossimo, 11 luglio, le audizioni gratuite alla ricerca di nuovi talenti per la trasmissione di Rai1, Prodigi, e per il Cantagiro

SCALEA (CS) – Il resort La Bruca di Scalea ospiterà per l’intera giornata le audizioni gratuite per due importanti eventi televisivi e della Musica italiana: Prodigi e il Cantagiro. La giornata, promossa dall’Associazione Culturale CalabriArtes sarà riservata ai nuovi talenti nel campo del canto, della musica e della danza. La audizioni per il programma “Prodigi – La Musica è Vita” sono riservate a ragazzi di nazionalità italiana d’età compresa tra gli 8 ed i 16 anni talenti, nella danza, canto e musica. Durante le audizioni verranno realizzati dei video successivamente visionati e valutati dal Maestro Beppe Vessicchio, direttore artistico “Prodigi ”.

Il Cantagiro , storico evento della canzone italiana giunto alla sua 59°edizione, sotto la guida di Enzo De Carlo è ritornato a svolgere un ruolo importante nella ricerca di giovani talenti della musica italiana. Forte del suo radicamento sul territorio nazionale, pur nelle condizioni di emergenza a causa del Covid-19, è già operativo sia a livello web on line e sia nell’organizzazione e pianificazione di diverse Audizioni Musicali dal vivo per selezionare i nuovi talenti della musica italiana partecipanti al concorso. Alle audizioni possono partecipare, gratuitamente, aspiranti cantanti da 6 anni e senza limiti di età, step utile per l’ammissione alle Prefinali nazionali di Fiuggi del prossimo settembre 2020.

Nella giornata dell’11 luglio, con inizio alle 10,30, anche diversi e qualificate attività di formazione artistica con incontri e lezioni tenute da Vocal Coach ed esperti del settore. A seguire e fino alle 18,30 si terranno le varie Audizioni per i due eventi “Prodigi” ed “Il Cantagiro”. Per info ed iscrizioni gratuite alle Audizioni musicali ed artistiche: 335.7376281