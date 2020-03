Coronavirus, musei regolarmente aperti in Calabria: ingressi limitati e sospese audioguide

I luoghi della cultura del Polo museale della Calabria restano regolarmente aperti al pubblico, anche la Galleria nazionale di Cosenza

COSENZA – Per tutti gli amanti della cultura e non solo, in Calabria nonostante l’emergenza coronavirus, i luoghi ad essi interessati resteranno aperti ma adotteranno le dovute precauzioni, seguendo le linee ministeriali. “Ecco cosa c’è da sapere per i visitatori della Galleria nazionale di Cosenza a Palazzo Arnone – si legge in un post su Facebook – e di tutti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura afferenti al Polo Museale della Calabria sull’emergenza sanitaria da nuovo coronavirus. La Galleria rimane aperta al pubblico.

I luoghi della cultura del Polo museale della Calabria restano regolarmente aperti al pubblico, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 1 marzo 2020, poiché la Calabria non è inclusa tra i territori soggetti alle maggior restrizioni (zone rossa e gialla), salvo diverse eventuali indicazioni che verranno emanate dalle autorità competenti. Solo in caso di elevata affluenza, per evitare affollamento potranno essere disposti degli ingressi contingentati o comunque tali da garantire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Nei luoghi della cultura dotati di strumenti di supporto alla visita che prevedono l’uso promiscuo, come le audioguide, il servizio sarà sospeso.