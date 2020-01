Aiello ha scelto ‘il cielo’ di Roma per debuttare nel 2020

Aiello il nuovo singolo è estratto dall’album Ex Voto. Il tour riprenderà il 21 marzo dal Fabrique di Milano

COSENZA – Aiello inizia il nuovo anno con “Il cielo di Roma”, il singolo estratto dal suo album d’esordio “Ex Voto”, dal 1° gennaio 2020 in rotazione radiofonica. Un brano dedicato alla città eterna che racconta l’intimo legame che unisce l’artista alla capitale. Fissare la notte, salire su un tetto, toccare le stelle, contemplare le lucciole, tutto questo accade sotto il cielo più ispirazionale del mondo. Il brano è forse il più evocativo dell’intero disco, senza dubbio una fotografia inedita della città eterna.

Dopo il tutto esaurito della data di Napoli dell’Ex Voto Tour 2020, i numerosi successi del 2019, i sold out delle anteprime di Milano e Roma registrate in meno di 48 ore, aver superato 11,5 milioni di stream su Spotify e6 milioni di visualizzazioni su YouTube con “Arsenico”, collezionato oltre 7 milioni di stream con “La mia ultima storia”, Aiello torna in radio con un brano in grado di mostrare un nuovo lato della sua scrittura della sua anima. Questo singolo è il primo passo che il cantautore cosentino muove in un 2020 già ricco di impegni ed emozioni, dal 21 marzo, infatti, partirà da Milano il tour che lo porterà nei club delle maggiori città italiane.

CALENDARIO DATE

Sabato 21 marzo 2020 | MILANO @ Fabrique

Mercoledì 25 marzo 2020 | Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Domenica 29 marzo 2020 | Nonantola (MO) @ Vox

Giovedì 02 aprile 2020 | FIRENZE @ Tuscany Hall

Lunedì 06 aprile 2020 | NAPOLI @ Casa della Musica – SOLD OUT

Giovedì 09 aprile 2020 | ROMA @ Atlantico Live