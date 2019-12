Crosia, tutto pronto per il concerto di Capodanno con il maestro Papandrea

Martedì 31 tutti in piazza aspettando l’alba del 2020 sulle note della vera musica popolare

CROSIA (CS) – Tutto pronto per il concerto di Capodanno con il maestro Cosimo Papandrea. Martedì 31 Dicembre tutti in piazza Dante, a partire dalle ore 23, per aspettare l’alba del 2020 sulle note della musica popolare. Un sound verace, quello proposto dal polistrumentista di Gioiosa Jonica, che ha esportato il folk calabrese nel mondo. Musica, festa e divertimento assicurato per i giovani e le famiglie che anche quest’anno avranno la possibilità di ritrovarsi nell’agorà traentina per dare vita ad un nuovo anno.

Il Capodanno in Piazza, giunto alla quinta edizione, è un evento di punta del cartellone Crosia d’Inverno, promosso dall’Amministrazione comunale – Assessorato al Turismo e spettacolo, che anche quest’anno è stato realizzato grazie all’importante partnership di numerose aziende del territorio e ai main sponsor: Athena consulenze e servizi, Stivaleria Parlanti – Roma, Autocentro di Paolo Pecora, Fuoco costruzioni, NGM costruzioni, Caseificio Parrilla – Cariati, CM impianti di Michele Calarota, Service Italia di Arturo De Simone, Bossio costruzioni, Conad Caligiuri e Savoia Legnami.

«Una serata all’insegna del divertimento e della condivisione, dove chi parteciperà si troverà ad essere partecipe di un grande e simbolico abbraccio di comunità». È questo il messaggio lanciato dal sindaco Antonio Russo che invita i cittadini di Crosia Mirto e dell’intero territorio a prendere parte ad un’iniziativa «creata appositamente per i giovani e le famiglie». E proprio i giovani e le famiglie saranno protagonisti indiscussi della Notte di Capodanno in piazza Dante. Si parte alle 23 con i preparativi per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno. A pochi istanti dallo scoccare della mezzanotte, poi, il countdown che aprirà le porte al 2020 e al grande concerto di Cosimo Papandrea. A seguire, poi, per tutta la notte e fino all’alba, il Dj-Set no-stop dei disk jockey AndrewP e Antoniopisanideejay.