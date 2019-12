Nasce in Sila il primo Museo Interattivo a cielo aperto

Un percorso esperenziale di sensibilizzazione ambientale e il lancio di un contest nazionale che permetterà ai visitatori della Sila di compartecipare alla creazione del Patrimonio del Museo con video, audio e redazionali

CROTONE – Sabato 21 alle ore 11 presso la multiproprietà del Villaggio Palumbo si terrà la conferenza stampa esperenziale del progetto di responsabilità sociale “Sila. Museo Interattivo a cielo aperto”. Relatrici la dott.ssa Barbara Carelli – Responsabile Servizio “Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo ”, la dott.ssa Ada Occhiuzzi – Responsabile Ufficio “Turismo, Promozione e Marketing”, la dott.ssa Carmen Fiore, Ideatrice e Presidente dell’Associazione Sobjective. Il progetto inaugurerà il 29 dicembre nel bosco del Villaggio Palumbo con uno spot virale, un percorso esperenziale di sensibilizzazione ambientale e il lancio di un contest nazionale che permetterà ai visitatori della Sila di compartecipare alla creazione del Patrimonio del Museo con video, audio e redazionali.

Il risultato? Il concorso si concluderà il 31 agosto 2020. I vincitori vedranno i propri materiali trasformati in 1.000 Qr Code disseminati lungo i percorsi del Parco Nazionale della Sila che patrocinia il progetto. Un grande museo interattivo a cielo aperto compartecipato, unico in Italia nel suo genere dal nome “Assiemi” che, rivendicando nel suo dialetto calabrese la stretta connessione con il territorio, ne indicherà la connotazione e il concept tutto da sperimentare “Io sono Natura”. A supporto uno spot, un percorso esperenziale e gadget naturali che, in una chiave originale e non convenzionale mettono al centro la stretta connessione tra Uomo e Natura, il suo essere imprescindibilmente legati e, infondo, la stessa cosa.

Solo dopo aver attraversato questo percorso multimediale ed essersi seduti sulla poltrona “Essere” per scoprire l’ultimo Qr Code, si potrà entrare nel bosco del Parco con uno sguardo e un sentire del tutto nuovi per “Emozionarsi Naturalmente”. Ideato da Carmen Fiore, Presidente di Sobjective – la prima Associazione di Comunicazione etica e responsabile che da Sud a Nord crea, divulga e trasforma l’investimento pubblicitario in progetti di CSR per lo sviluppo del potenziale umano e territoriale – ha visto protagonisti i bambini del CampluSila Natura – il primo campus del Sud Italia dedicato ai ragazzi ad alto potenziale ospitato al Villaggio Palumbo – nella creazione dello spot, del percorso esperenziale e nell’illustrazione di alcuni protagonisti dei Qr Code come il Pino Laricio, la Mora di Rovo, il Verbasco, l’Essere Umano ed altri che diventeranno testimonial green del Museo.

Assiemi è il primo progetto di responsabilità sociale del più ampio Palumbo Sila Experiences, progetto di sviluppo e valorizzazione del territorio che si è classificato 1° al Bando del Parco Nazionale della Sila e che inaugurerà in primavera. Una strategia di marketing green di economia circolare compartecipata che ha già unito 50 stakeholder in experiences, eventi, polo di formazione umano e professionale, portale interattivo, progetti sociali per un calendario annuale dal concept “Puoi resistere alla tua vera Natura?” perché, attraverso la Natura della Sila, il visitatore sarà portato a riscoprire la propria.