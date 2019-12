In ricordo di Pino Daniele, tributo al Sybaris di Castrovillari

Amodonostro Band e Salvatore Mazzella presentano sabato 28 dicembre alle 21, al Teatro Sybaris, “Pino Daniele tra musica e parole”

CASTROVILLARI (CS) – E’ il terzo appuntamento castrovillarese di Primafila Rassegna di Musica e Teatro, organizzata da “Novecento Teatri” con presidente Luisa Giannotti e direzione artistica di Benedetto Castriota. Il viaggio nei meravigliosi versi di Pino è affidato a Salvatore Mazzella con la sua Amodonostro Band attraverso l’amore e la donna, i miserabili, la malinconia ed altri temi cari all’immortale Pino.

Da “Napule è” a “Quanno chiove” passando per “Je so pazzo” e “Putesse esse allero”, solo alcuni dei brani dell’immenso e inestimabile repertorio di Pino Daniele, il più grande poeta, compositore e chitarrista napoletano di tutti i tempi che vivrà in eterno con la sua arte, nel cuore di tutti noi, vivrà nella mente di coloro che lo hanno amato e ne hanno fatto la colonna sonora della propria vita. Salvatore Mazzella con Amodonostro band, propongono in tutta Italia ed all’estero il repertorio che Pino ha “sfornato” negli anni, dai primi successi a quelli più recenti. Salvatore canta Pino da 32 anni ormai, nelle vesti di Pino ha partecipato a diverse trasmissioni televisive sui canali Mediaset.

Durante gli spettacoli di Castrovillari, Baby Parking gratuito. L’evento è organizzato con il patrocinio della Regione Calabria e dei comuni di Castrovillari, Mormanno e Rende.