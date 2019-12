La notte di Natale Gesù bambino scendeva tra le braccia di Padre Pio

Il Natale la festa liturgica più sentita dal frate. Durante la messa solenne accadevano miracoli

SAN GIOVANNI ROTONDO – Padre Pio amava molto il Natale, era la festa liturgica che sentiva di più. E, soprattutto, gli piaceva dir messa nella chiesetta di San Giovanni Rotondo. Il suo era un rito lunghissimo, che a volte terminava alle 5 del mattino e che rimaneva impresso nel cuore dei fedeli che vi assistevano come una straordinaria mistica. Ma proprio intorno a quelle celebrazioni accadevano fatti inspiegabili e miracolosi che alcuni testimoni hanno raccontato nel loro diari…

Lucia Iadanza, figlia spirituale di Padre Pio, ha scritto nelle sue memorie un fatto accaduto la notte del 24 dicembre 1922. “I frati – ha raccontato – avevano portato in sacrestia un grande braciere intorno al quale si erano messi alcuni fedeli per riscaldarsi un po’. Recitavano un po’. Recitavamo il rosario in attesa della Messa. Padre Pio pregava in mezzo a noi. A un tratto, in un alone di luce, vidi apparire tra le sue braccia, Gesù Bambino. Il volto del Padre era trasfigurato, i suoi occhi guardavano quella figura di luce con le labbra aperte in un sorriso stupito e felice. Quando la visione svanì, Padre Pio si rese conto che io avevo visto tutto. Così, mi si avvicinò e mi disse di non parlarne con nessuno”.

Due anni dopo accadde più o meno lo stesso episodio. Lo rievoca Padre Raffaele da Sant’Elia, che visse accanto a Padre Pio per 35 ani. I due frati avevano le loro camere una accanto all’altra. “Stavo scendendo in chiesa per la Messa di mezzanotte del Natale del 1924 –ha scritto Padre Raffaele – il corridoio era illuminato da un lume a petrolio. In quella penombra, vidi che anchePadre Pio era uscito dalla sua cella e camminava piano piano. Era avvolto in un alone di luce e portava tra le braccia Gesù Bambino. Rimasi immobile, folgorato, sulla porta della mia cella. Mi inginocchiai. Padre Pio passò accanto a me, raggiante, e non si accorse neppure che io ero lì ad appena due passi da lui!”.