A Spezzano Sila, oggi e domani, il 2° “Memorial Fabrizio Caligiuri” (AUDIO)

Oggi e domani, sabato 31 agosto Spezzano della Sila ospiterĂ il “secondo memorial Fabrizio Caligiuri” promosso dall’Associazione Amici Fraterni

SPEZZANO SILA (CS) – Sono proprio gli amici di Fabrizio ad aver fondato lo scorso anno un’associazione per ricordarlo e per donare speranza a chi come Fabrizio, e la sua famiglia, vivono e affrontano quotidianamente la malattia e lottano contro un “mostro”, che purtroppo ancora oggi riesce a vincere sulla vita.

La seconda edizione sarĂ all’insegna del ricordo ma anche della gioia di vivere e di donare. Per tutta la durata del memorial infatti ci sarĂ un punto Telethon dove sarĂ possibile donare un’offerta per sostenere la ricerca e domani alle 18 è in programma anche un convegno sul tema “Siamo unici ma non siamo soli – L’impatto psicologico delle malattie rare sull’individuo e la sua famiglia”.

Fabrizio Caligiuri era un ragazzo che è stato strappato alla vita a soli 20 anni, aveva tanta voglia di vivere ed era sempre pronto a sorridere e a strappare un sorriso anche agli altri. A raccontare l’iniziativa ai microfoni di Rlb il presidente dell’Associazione Amici Fraterni, Giuseppe Fabiano

Rlb sostiene e partecipa all’iniziativa e trasmetterĂ in diretta l’evento domani, 31 agosto. Ma gli appuntamenti sono davvero tanti.

PROGRAMMA