Torna a San Vincenzo la Costa il Festival Internazionale di Fisarmonica

Da domani e fino al 1° settembre a San Vincenzo la Costa ritorna il Festival Internazionale di Fisarmonica

SAN VINCENZO LA COSTA (CS) – Tutto pronto per la XVI edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica che è stata presentata nei giorni scorsi nell’antico Palazzo Miceli del suggestivo borgo di San Sisto dei Valdesi. Voluto fortemente dall’amministrazione comunale di San Vincenzo la Costa, il Festival ritorna per la seconda edizione dell’amministrazione Iannotta, portando novitĂ sia per quanto riguarda il concorso musicale annesso e curato dal maestro Pietro Pardino che per la parte legata alle serate di spettacolo firmate dal direttore artistico Andrea Solano.

Il sindaco di San Vincenzo, avv. Gregorio Iannotta, coadiuvato dal presidente del consiglio dott.ssa Alessandra De Rose con deleghe al turismo, eventi, marketing territoriale, ha ribadito il significato che il Festival assume per la cittadina di San Vincenzo la Costa: “Ho sempre pensato alla risorsa che il Festival rappresenta per il territorio – ha dichiarato il sindaco – è stato uno dei punti prioritari del mio programma. Ho pensato però di rivederlo in una nuova veste legata ai nostri tempi, dove il passato piĂą tradizionale incontrasse armoniosamente un presente piĂą innovativo. Il Festival – prosegue l’avv. Iannotta – rappresenta una risorsa per il borgo di San Vincenzo perchĂ© può offrire una forma di turismo slow, un turismo dell’accoglienza ambientale ed enogastronomica, sia per la storia che racconta il territorio, sia per la posizione strategica che lo stesso riveste”.

Tante le novità introdotte nella XVI edizione del Festival ad iniziare dal concorso musicale nel quale è stata introdotta una nuova sezione, quella di Musica da Camera che va ad aggiungersi alle precedenti Diatonica, Fisarmonica Classica e Varietè i cui partecipanti saranno valutati da una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, dai Maestri Raimondas Sviackevicius dalla Lituania e Djordje Gajic dalla Serbia; inoltre quest’anno a San Vincenzo la Costa e a San Sito dei Valdesi, giungeranno partecipanti dalla Scozia e dalla Spagna, oltre che da molte regioni italiane. Infine anche i premi saranno più cospicui e a questi è stata aggiunta una Masterclass che avrà luogo a Teggiano (SA) a Luglio 2020.

Per gli studiosi della fisarmonica è prevista la Masterclass gratuita con i Maestri R. Sviackevicius e D. Gajic che si svolgerà a Palazzo Miceli domani, 30 agosto.

La direzione artistica delle tre serate è ancora una volta affidata ad Andrea Solano che ha proposto contaminazioni musicali e teatrali con noti ospiti dello spettacolo: “Il Festival si arricchisce di collaborazioni illustri con le quali proseguire nel percorso tracciato all’insegna di tradizione, innovazione e contaminazione – ha dichiarato Andrea Solano – Il progetto è ambizioso, ma concreto e sono certo che la squadra di lavoro della quale fanno parte, con me, tra gli altri il creatore identitario Luigi Vircillo, insieme agli attenti e presenti Amministratori Comunali, ai collaboratori, ai tecnici e ai tanti artisti coinvolti, saprĂ traghettare questo Festival verso mete importanti. Questa edizione, inoltre, presenta un maggiore coinvolgimento del Concorso musicale annesso, curato dal Maestro Pardino, che ospiterĂ ogni sera i vincitori delle varie categorie”.

PROGRAMMAÂ

Venerdì 30 Agosto

Palazzo Miceli

h. 9.00 Apertura concorso

h.9.30 – h.19.00 Concorso: Varietè

h. 21:00

saluti istituzionali

– concerto di apertura M° Carmine Sangineto

– note di teatro: Marco Tiesi

– ospiti musicali: M° Lucio Cortese (fisarmonica), Francesco Miniaci (pianoforte), Monica Petrasso (fisarmonica), Paolo Presta (fisarmonica), Francesco Magarò (tamburi e cornice)

Cerimonia di premiazione: Varietè

DOPOFESTIVAL Peppe Voltarelli (concerto spettacolo)

Sabato 31 Agosto

Palazzo Miceli

h. 9.00 Apertura concorso

h.9.30 – h.19.00 Concorso: Diatonica

Piazza Municipio

h. 21:00 Concerto del M° Riccardo Tesi

– note di teatro: Lindo Nudo

– ospiti musicali:Velia Ricciardi (voce)Diego Altomare (pianoforte)

Mariella Nava (pianoforte e voce)

Roberto Guarino (chitarra)

Salvatore Cauteruccio (fisarmonica)

SasĂ Calabrese (contrabbasso)

Cerimonia di premiazione: Diatonica

DOPOFESTIVAL: Atmosfere brasiliane: fisarmonica e sambacon accompagnamento musicale del M° Enzo Naccarato

Domenica 1 settembre

Palazzo Miceli

h. 9.00 Apertura concorso

h.9.30 – h.19.00 Concorso: Classica + da Camera

Piazza Municipio

h. 21:00 Concerto del M° Antonio Sapia

note di teatro: Andrea Solano

accompagnamento alla fisarmonica di Pietro Pardino

– ospiti musicali: Orchestra M° Speranza, Beatrice Zoccali (pianoforte), Gino Aceto (Corno)

Cerimonia di premiazione: Classica e da Camera

Vincitore Assoluto del Concorso