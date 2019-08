A San Vincenzo la Costa torna il Festival Internazionale della Fisarmonica

Da venerdì 30 agosto e fino a domenica 1° settembre, torna il grande Festival Internazionale di Fisarmonica. La manifestazione è giunta alla 16^ edizione

SAN VINCENZO LA COSTA (CS) – Fervono i preparativi per la XVI edizione del Festival Internazionale di Fisarmonica di San Vincenzo La Costa, la seconda promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Gregorio Iannotta.

Dopo il successo dello scorso anno che ha riportato in auge uno dei festival musicali più rinomati, divenuto un punto di riferimento per i maggiori maestri di fisarmonica internazionali, grazie all’amministrazione Iannotta, la manifestazione torna a far parlare di sé investendo soprattutto sul concorso musicale.

Tante le novitĂ che saranno illustrate durante la conferenza stampa domani, lunedì 26 agosto alle ore 18.30 all’interno di Palazzo Miceli in San Sisto dei Valdesi. Nella stessa location a seguire si terrĂ il concerto di apertura a cura dei Maestri Pietro Pardino, Giuseppe Scigliano, Luigi Di Miele che prevede l’esecuzione di due Prime assolute: “Elegia d’Autunno” e “Sonata Levante” composte appositamente per il Fisv2019 dal M°Enrico Blatti.

Interverranno il Sindaco avv. Gregorio Iannotta, la Presidente del Consiglio comunale con delega agli eventi, marketing territoriale, turismo, Alessandra De Rose, il Direttore Artistico Andrea Solano e il Direttore Musicale, il Maestro Pietro Pardino.