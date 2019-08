Fiumefreddo, posticipato al 26 agosto il concerto di Angelo Famao

Il concerto, programmato per mercoledì 21 agosto, è stato posticipato al 26 per esigenze discografiche del cantante

FIUMEFREDDO (CS) – “Ci scusiamo con il comitato, committente del concerto, previsto nella città di Fiumefreddo Bruzio in data 21.08.2019, artista Angelo Famao. L’evento è stato posticipato al 26.08.2019, per motivi ampiamente argomentati con il comitato e successivamente comprovati da esigenze discografiche dell’artista, al quale corre l’obbligo di registrazione del nuovo brano. nella data del 21.08.2019. Pur avendo impiegato tutti i mezzi disponibili, utili allo scopo di rimandare le esigenze di incisione e produzione musicale, nostro malgrado siamo stati costretti a domandare soccorso al comitato in oggetto, in quale ha compreso e accettato il posticipo proposto. Ringraziamo fortemente tutti per la comprensione dimostrata, ci scusiamo con i cittadini di Fiumefreddo e con tutti i fans, dei comuni vicini che avrebbero preso parte al concerto e siamo certi della vostro affetto incondizionato e delle vostra benevola tolleranza nell’attendere l’evento, per la data del 26.08.2019. Grazie infinitamente, sempre a tutti che continuate a lasciarci senza parole, tanto da non trovare altro termine, che abbia più valore di un semplice, ma sentito, ringraziamento proveniente dal cuore di ciascuno di noi”.

Mario Parise, Nino Marchi – Blue Music

Agostino Iacovo – Genesis Group srl

Angelo Famao