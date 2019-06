“Le Notti dello Statere”: a Sibari i nomi del cinema e della grande fiction

Il direttore artistico Luca Iacobini, annuncia il programma del gran galĂ che celebra il quindicesimo anno della fortunata rassegna di Sibari

CASSANO ALL’IONIO – Un gran galĂ per celebrare i 15 anni della kermesse. Il direttore artistico delle “Notti dello Statere”, Luca Iacobini, annuncia data e programma del gran galĂ che celebra il quindicesimo anno della fortunata rassegna di Sibari.

Una sola ricchissima serata prevista per sabato 15 giugno alle 21,30, per la kermesse “Le Notti dello Statere” che è ormai un appuntamento attesissimo sullo Ionio, un momento in cui il territorio incontra il cinema e la grande fiction con i beniamini del pubblico che ricevono l’abbraccio dei fan e una accoglienza puntualmente calorosa.

L’organizzazione è affidata al circolo Cinema Calabria con il prezioso supporto della Pro Loco Sibari Magna Grecia e di diversi sponsor che sostengono il progetto a sostegno del territorio.

«Sui set di tutta Italia – afferma Luca Iacobini – si parla benissimo di questa manifestazione. Non a caso i principali supporter sono gli stessi attori, registi, artisti che dopo essere passati dalle Notti dello Statere attivano spontaneamente un passa parola basato sull’entusiasmo. Siamo riusciti con soddisfazione a creare una rete virtuosa che ha consentito di espandere fuori dalla regione l’immagine di una Calabria produttiva e propositiva, Senza dimenticare che il progetto parte dai giovanissimi e termina con il loro diretto coinvolgimento. Quella di quest’anno è un’edizione speciale perchĂ© ci arriviamo dopo aver superato diverse difficoltĂ che ci rendono ancora piĂą orgogliosi”.

Ecco quindi gli ospiti. Nella sala convegni del villaggio Marlusa di Marina di Sibari, il 15 giugno a partire dalle 21,30 saranno consegnati i riconoscimenti delle “Notti dello Statere” VX edizione a:

Ludovica Nasti – Protagonista e rivelazione del successo dell’anno, “L’amica geniale”, serie tratta dall’omonimo best seller di Elena Ferrante, nonchĂ© new entry, dal 5 giugno scorso, del cast di “Un posto al sole”

Michele Rosiello – “Gomorra” e “L’isola di Pietro”

Eduardo Valdarnini – “Suburra”, la serie

Ilenia Lazzarin, Michelangelo Tommaso, Samanta Piccinetti – “Un posto al sole”

Mario Sgueglia – “Il silenzio dell’acqua”, “Rosy Abate”, la serie e “Suburra”, la serie

Francesco Acquaroli – All’attivo molti film fra cui “Diaz” e “Dogman”, nonchĂ© molte fiction tra cui “Romanzo criminale”, la serie, “Don Matteo”, “Non uccidere”, “Squadra antimafia 7”, “Solo”, “Suburra”, la serie

Antonio Gargiulo – “Un medico in famiglia”, “Don Matteo”, “Gomorra”

Madrina della serata sarĂ Miriam Candurro – “Un posto al sole”, “I bastardi di Pizzofalcone”.