Cosenza, il 25 e 26 dicembre musei aperti

Domani, 25 dicembre e il 26, giorno di Santo Stefano, i musei di Cosenza saranno aperti al pubblico

COSENZA – Il BoCs Museum, nel complesso di San Domenico, sarà aperto sia il giorno di Natale che il 26 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Oltre a visitare la collezione di opere contemporanee, per i più giovani ci saranno le attività del Giardino Incantato, tema del progetto pensato per intrattenere i bambini durante le festività natalizie.

Al Museo dei Brettii e degli Enotri, da non perdere l’installazione ‘Nel Chiostro del tempo’, firmata da Teatro Studio Krypton. Per fruirla al meglio bisogna recarsi al Complesso di S. Agostino in orario pomeridiano, dalle 15.30 alle 19.30. L’esposizione permanente all’interno del museo si può visitare, oltre che in questi orari, anche la mattina del 26 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13.

A Villa Rendano, il museo Consentia Itinera vi aspetta nei due giorni di festa, dalle ore 17 alle ore 19. Infine, al Museo multimediale di Piazza Bilotti, fino al 6 gennaio, ci si immerge ne “La magia del Natale”, opera curata dalla scenografa francese Antoinette Strauss. Anche nei giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 20.