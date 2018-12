Luca Le Piane intervista il grande attore siciliano Tony Sperandeo, che questo pomeriggio alle 18.30 sarà protagonista di uno spettacolo tutto da ridere a Rende insieme a Giovanni Cacioppo e Carlo De Benedetto

COSENZA – Su corso Mazzini, una chiacchierata con Tony Sperandeo, vincitore del premio migliore attore non protagonista ai David di Donatello 2001 per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film I cento passi e attore in decine e decine di pellicole indimenticabili. Questa mattina, in vista dello spettacolo che stasera lo vedrà sul palco del Garden insieme a Cacioppo e De Benedetto per “I comici della domenica”, lo ha ‘intercettato’ e intervistato per QuiCosenza, Luca Le Piane. Un piccolo viaggio attraverso la sua carriera fino ad arrivare al calcio: dal Palermo, al Cosenza e al Rende.