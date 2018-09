Da domani e fino al 30 settembre il 53° Settembre Rendese – PROGRAMMA

Il programma è stato presentato al Museo del Presente dal Sindaco Marcello Manna insieme al direttore artistico Marco Verteramo. L’appuntamento è inserito nell’elenco regionale degli eventi storicizzati.

RENDE – Tradizione e nuove tendenze, in linea con lo spirito della manifestazione. La kermesse vedrĂ a Rende eventi tra musica, prosa e arte di strada. Ad ideare la manifestazione, l’amministrazione comunale di Rende. Co-finanziato dalla Regione Calabria con “Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali per la qualificazione ed il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria – AnnualitĂ 2017”.

Settembre Rendese abbraccerĂ diversi luoghi di aggregazione della cittĂ , con una particolare attenzione al centro storico con musica, teatro, arte di strada, mostre d’arte, eventi culturali ed enogastronomia. Un cartellone che regalerĂ omaggi e tributi a grandi interpreti e autori della storia musica italiana. Gli indimenticabili brani di Domenico Modugno, Mina, Lucio Dalla animeranno alcuni dei suggestivi live del cartellone firmato dall’amministrazione comunale di Rende. Senza dimenticare l’enogastronomia di qualitĂ con la sezione “Degustando Rende – Quando la cucina è spettacolo”. Dal 21 al 23 settembre, nel cuore del centro storico, veri e propri Cooking Show a cura della Maccaroni Chef Academy. Dalle ore 19, nei vicoli del borgo antico, in programma laboratori di cucina, pasta, olio e performance di pizzeria acrobatica.

PROGRAMMA