Borghi abbandonati, turismo sostenibile e fuga di cervelli: il tema delle nuove emigrazioni protagonista della III edizione dell’iniziativa che si svolgerà in Calabria dal 1 al 10 agosto

ROMA – E’ stato presentato alla Camera dei Deputati il “Piccolo Festival delle Spartenze. Migrazioni e cultura”, organizzato dall’Associazione Assud, che si svolgerà in Calabria a Paludi (Cs) e comuni limitrofi dal 1 al 10 agosto 2018. Il Festival nasce nel 2016 come un’iniziativa culturale finalizzata a riunire gli attori culturali, la società scientifica e gli enti territoriali del territorio per promuovere e sviluppare le comunità , utilizzando la migrazione in chiave positiva, come elemento interpretativo e di conoscenza: è un contributo e un tributo alla nostra Italia e ai tanti italiani sparsi nel mondo.

Tra i temi al centro del dibattito di questa III edizione, la rivitalizzazione dei piccoli borghi abbandonati, il turismo sostenibile, la fuga dei cervelli. “Quando parliamo di emigrazione pensiamo sempre ai nostri nonni – afferma Giuseppe Sommario, ricercatore Università Cattolica di Milano e direttore artistico del Festival – con la valigia di cartone. L’emigrazione oggi non è finita, continua ma con altre modalità ”. La Fondazione Migrantes nel 2015-2016 ha rilevato che sono partiti più italiani di quanti immigrati siano arrivati nella penisola e che persino le seconde generazioni di questi ultimi hanno cominciato ad andare via. La sorpresa per il repentino rovesciamento di un trend che sembrava assodato dagli anni 1980, cioè per il saldo migratorio tornato negativo dopo decenni di forte immigrazione, è stata raddoppiata da quella per l’altissimo costo sociale ed economico. La popolazione italiana invecchia irrimediabilmente, sta perdendo i suoi giovani e non acquisisce quelli di altri paesi. Inoltre, vede allontanarsi una parte dei propri laureati, formati a caro prezzo.

“Siamo voluti partire da Paludi, mio paese d’origine e primo per tasso di spopolamento in Calabria per iniziare ad indagare il fenomeno delle migrazioni contemporanee, tentando di ricostruire le ferite che si creano tra chi lascia l’Italia, e in fondo non la lascia mai, e chi resta nel paese d’origine, e talvolta lo disdegna”. “Il termine Spartenze – ha aggiunto – va letto nel senso di partenza ma anche di “spartenza”, ovvero condivisione”. Presenti alla conferenza stampa il consigliere Armandino D’Egidio della Regione Molise, terra anch’essa nota per il forte tasso di abbandono dei borghi per fenomeni emigratori, e l’on. Angela Schirò, che ha portato la sua testimonianza di figlia di emigranti italiani (papà siciliano e mamma calabrese), nata e cresciuta in Germania e oggi ritornata in patria in rappresentanza degli italiani all’estero. Commenta così l’iniziativa l’on. Antonio Viscomi: “ripercorrere e raccontare la storia e le storie dei migranti sono un’occasione ulteriore per favorire la riscoperta della nostra identità , un’occasione per fare comunità e dare una visione di futuro e di rilancio della nostra regione”. Tra le novità di quest’anno il Calabria in Campus, un’iniziativa di “volontariato attivo” che coinvolgerà un gruppo di giovani provenienti da diverse realtà italiane e straniere nell’impegno di imparare a raccontare un piccolo borgo, in collaborazione con la Fondazione Antonino Scopelliti, e il I raduno dei Ricercatori calabresi nel mondo che vedrà confrontarsi ricercatori, professori, formatori italiani che hanno lasciato la Calabria e talvolta l’Italia per perseguire (e proseguire) all’estero la passione e l’amore per lo studio e la ricerca.

PROGRAMMA

1 AGOSTO

Cropalati, centro storico, ore 21.30

Consegna Premio “Spartenze 2018” a Sergio Gaudio, Ricercatore Ligo, Embry-Riddle Aeronautocal University

Malura (Rubbettino Editore, 2017), spettacolo letterario e musicale di e con Cataldo Perri e la sua battente chitarra

Il Festival

2 AGOSTO

Rossano, Masseria Mazzei, ore 10.00

Saluti Istituzionali

Tavola rotonda dal titolo: “Turismo sostenibile e destino dei borghi: buone prassi in atto e pratiche buone da adottare facendo rete”.

Interverranno: Assessorati delle Regioni e delle Province Autonome, Sindaci, organismi rappresentativi degli italiani all’estero, operatori turistici, associazioni attive nel settore del turismo e dell’emigrazione, accademici ed altri partner

Paludi

Laboratorio di tango a cura di Mariel Pitton, maestra di danza italo-argentina

ore 17.00/18.30

Paludi, Piazza Zatt’, ore 19.00

Saluti Istituzionali: Domenico Baldino (Sindaco di Paludi), Vincenzo Tassitani (Parroco di Paludi), Onofrio Sommario (Presidente di AsSud).

I Restati, incontro-dibattito sul destino dei piccoli borghi

• Introduzione: Vito Teti, antropologo, professore Unical e scrittore (parlerà anche del suo ultimo libro Quel che resta, Donzelli Editore, 2017).

Intervengono:

Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano-Cariati

Giuseppe Giudiceandrea, Consigliere Regione Calabria

Maria Maiarù, Ricercatrice University College London

Giuseppe Sommario, Università Cattolica del Sacro Cuore/Direttore Festival Spartenze

Modera: Sabrina Iadarola, giornalista

Paludi, Piazza Zatt’, ore 22.00

Concerto di Peppe Voltarelli con Otello Profazio

3 AGOSTO

Paludi, Centro Polifuzionale, ore 10.00

Saluti Istituzionali

Primo Raduno dei Ricercatori Calabresi nel Mondo

Convegno: “Dalla Calabria al Mondo: Ricerca, Docenza, Formazione”

Interverranno:

Orlandino Greco, Consigliere Regione Calabria

Antonio Viscomi, Deputato eletto in Calabria

Nicola Carè, Deputato eletto all’Estero

Giuseppe Sommario, Università Cattolica/Direttore Festival delle Spartenze

Ricercatori, Docenti e Formatori calabresi nel Mondo

Paludi, Santa Sofia, ore 19.00

L’aquilone e la nuvola di e con Emilio Ajovalasit (Teatro Atlante), Spettacolo teatrale per piccoli e meno piccoli

Paludi, Santa Sofia, ore 22.00

Levate ’a pistol down di e con Vincenzo Mercurio (Teatro Proskenion-RC)

4 AGOSTO

Castiglione di Paludi, ore 6.00

Visita guidata

Paludi, Centro Polifuzionale, ore 9.00

Laboratorio di ceramica per piccoli e grandi

Cropalati, Teatro Comunale, ore 10.30

Saluti Istituzionali: Luigi Lettieri (Sindaco di Cropalati)

Primo Raduno dei Ricercatori Calabresi nel Mondo

Convegno: “Dalla Calabria al Mondo: ricerca, docenza, formazione”

Interverranno:

Giovanni M. De Vita, Capo Ufficio I, Direzione Generale Italiani all’Estero

Giovanna Giordano, Presidente Comites di Montreal

Angela Schirò, Deputata eletta all’Estero

Giuseppe Sommario, Università Cattolica/Direttore Festival delle Spartenze

Ricercatori, Docenti e Formatori calabresi nel Mondo

Paludi, ore 17.30

Laboratorio/installazioni per le vie del borgo con i bambini (0-14 anni) sul tema delle Migrazioni a cura di Roberto Giglio.

Paludi, Piazza Benedetto Croce, ore 19.00

Mediterraneo, dieta nostra: lavoro, migrazioni e legalitÃ

Intervengono:

Emanuele Sommario, Ricercatore Scuola Sant’Anna di Pisa

Don Pino Straface, Direttore Caritas Rossano-Cariati

Giovanni Fortino, Direttore Migrantes Rossano-Cariati

Rosanna Scopelliti, Presidente della Fondazione Antonino Scopelliti

Vittoria Baldino, Deputata calabrese eletta nel Lazio

Angela Robbe, Assessore Regione Calabria

Racconti-testimonianze di Spartenze

Modera: Maria Rita Galati, giornalista

Premiazione dei concorsi “Migrazioni Poetiche”, “Visioni Migranti” e “Spartenze Teatrali”

Lettura e visione dei testi e dei video premiati

Consegna dei Premi “Spartenze 2018”

Paludi, Centro Polifuzionale, ore 22.00

Proiezione del film Ameluk di Mimmo Mancini (2013, 90’)

5 AGOSTO

Paludi, ore 5.00

L’alba delle Spartenze: le donne di Paludi ammassano il pane e accendono i forni del paese. Visita ai forni rionali.

Paludi

Laboratorio di pittura a cura di Roberto Giglio

ore 09.30-12.30

Rossano, ore 10.30

Visita guidata al Codex Purpureus e al Museo Diocesano

Paludi

Castiglione di Paludi ore 19.00

Visita e incursione teatrali e cantate di Caterina Pontrandolfo

Paludi, Santa Sofia, ore 20.30

Il Magico Mister Mu di e con Emilio Ajovalasit (Teatro Atlante), Spettacolo teatrale per piccoli e meno piccoli

Paludi, Santa Sofia/Piazza Benedetto Croce ore 20.30

Degustazione di pane e pitta tradizionale

Piazza, Santa Sofia, ore 21.30

Sezione Dialoghi Spartiti: Il Festival incontra Franco Arminio

Letture e canti di Caterina Pontrandolfo

Paludi, Santa Sofia, ore 23.30

Chiusura del Festival

Il dopo Festival

9 AGOSTO

Longobucco, centro storico, ore 18.30

Geologie umane: incontro con Delia Dattilo (Ferrari Editore), autrice e musicologa

10 AGOSTO

Mandatoriccio, Piazza Duomo, ore 21.30

• A fimmina di Anna Carrieri Teatro (a cura della parrocchia S.S. Pietro e Paolo)

• proiezione del corto “Le due Calabrie”

• Interverranno:

Giuseppe Sommario, Università Cattolica/Direttore Festival delle Spartenze

Maurizio Biondino, parroco di Mandatoriccio

Eventi collaterali

2-5 AGOSTO

Mostra

“Le pietre del destino” di Nilo Domanico (fotografo)

ore 10-12/18-24

3-4 AGOSTO

Paludi/Cropalati

“Blogger nel borgo”, Laboratorio di blog a cura della Scuola del Viaggio.

ore 9.30-13.00/ 14.30-17.30

Le iscrizioni scadono il 31 luglio

2-9 AGOSTO

Paludi/Campo Calabro

CalabriaInCampus