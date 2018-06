Il Cantagiro ha una lunga storia che dura dal 1962 ed è una kermesse che svolge un ruolo importante nella ricerca di giovani talenti della musica italiana.

ROMA – Il Cantagiro, forte del suo radicamento sul territorio nazionale, è già operativo nell’organizzazione e pianificazione del grande lavoro che prevede oltre 150 eventi provinciali e regionali, preludio delle Finali Nazionali in programma, quest’anno nella prima settimana di ottobre, nella sede storica della splendida città termale di Fiuggi. Cinquantasei anni di storia, di emozioni, di opportunità, che rappresentano un vero patrimonio della musica italiana. Ideato da Ezio Radelli nel 1962, e vinto quell’anno da Adriano Celentano, Il Cantagiro fu la prima manifestazione canora itinerante, con la sua carovana come fosse il Giro d’Italia, e vide protagoniste le grandi voci italiane come quelle, tra le tante, di Claudio Villa, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Domenico Modugno, Gino Paoli e Lucio Dalla, Renato Zero e Gianna Nannini.

Nel 2005 patron della manifestazione diventa Enzo De Carlo che ha presentato il concorso ai microfoni di Rlb

ASCOLTA L’INTERVISTA

Si avvia così una seconda primavera per Il Cantagiro che, in pochissimo tempo, è tornato ad essere uno dei concorsi canori più importanti d’Italia. Enzo De Carlo ha conservato lo spirito itinerante della manifestazione, toccando anche i piccoli centri delle province italiane con, in gara, cantanti emergenti e nomi conosciuti, per bellissimi spettacoli di piazza con l’avvincente e genuina partecipazione del pubblico. Inoltre quest’anno, Il Cantagiro ha ottenuto anche l’importante patrocinio del Comitato Italiano per Unicef: musica e solidarietà per sostenere i diritti dell’infanzia: “È per noi motivo di orgoglio – afferma Enzo De Carlo, patron de Il Cantagiro – sostenere nell’ambito dei nostri eventi i messaggi, i progetti, le campagne sociali di Unicef”.

Durante le serate d’estate, nei piccoli e grandi centri italiani, saranno tante le attività che si attiveranno a sostegno di Unicef anche attraverso una raccolta fondi, proprio nelle piazze che ospiteranno la manifestazione canora, alla quale partecipano – grazie alla collaborazione degli agenti regionali de Il Cantagiro – tantissimi giovani cantanti e autori con il sogno di calcare quel prestigioso palco. “Giovani artisti che si sfidano a suon di musica davanti un pubblico vero – conclude Enzo De Carlo – in un concorso che rappresenta un valore aggiunto per la musica italiana, capace di stimolare la produzione di nuove canzoni, nuove idee, nuovi modelli musicali”. Lo scorso anno, vincitrice del Cantagiro è stata Giulia Miccoli ed ora è ‘caccia’ al prossimo talento.

