‘Grotta dei Desideri’, il talento che incontra la moda e viceversa. I finalisti

Sono stati identificati gli stilisti che prenderanno parte alla fase finale del contest che, come da programma, si terrà dall’1 al 4 agosto ad Amantea, sul litorale tirrenico cosentino.

AMATEA (CS) – Un lavoro di selezione, quello compiuto dalla commissione presieduta dal maestro Graziano Amadori, che ha cercato di rispondere ad una precisa esigenza: da un lato lo stile sartoriale, dall’altro la sperimentazione. Ed ecco la graduatoria degli ammessi alle fasi finali della GDD FASHION WEEK, precisando che l’ordine proposto è assolutamente casuale: Alessandra Stamerra (Puglia); Sara Filiaci (Marche); Benedetto Talarico (Calabria); Marharyta Shevchenko (Ucraina); Stefania Voria (Campania); Ina Bordonaro (Sicilia); Francesco Lorenti (Calabria); Eletta Palestini (Marche); Michela Papaianni (Calabria); Rossella Isoldi (Campania); Maria Locco (Calabria); Gianni Cirillo & Vincenzo Compagnone (Campania); Draga Hadzhieva (Lombardia).

Gli ammessi alla fase finale parteciperanno all’aggiudicazione di due primi posti: uno per la categoria “stile” e l’altro per la sezione “sperimentazione”. Ad entrambi i vincitori è garantito un premio in denaro da 1.500,00 euro. Aumentato anche il premio per la Fashion Dinner, che passa da trecento a 400,00 euro. Modificato radicalmente anche il premio della Stampa che verrà assegnato a conclusione della serata di anteprima: verranno individuati tre diversi fashion designer, ad ognuno di loro è assicurato uno speciale redazionale, con tanto di intervista e servizio fotografico, sul magazine “La mia boutique” diretto da Stefania Arnaldi.