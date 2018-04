The Voice, il cosentino Vega nella squadra di J Ax

Canta Strange World di Ke, prima chitarra e voce e poi con l’ausilio della band e Ax aspettava un timbro come il suo

COSENZA – Ancora un’altra voce cosentina “spacca” nel mondo della musica, ancora una volta il Sud vince. Ferdinando Vega, 31 anni, cosentino doc, calca il palco di The Voice, la trasmissione in onda su Rai Due, il programma televisivo italiano, versione italiana del talent show, format olandese trasmesso in tutto il mondo e ideato da John de Mol, creatore del Grande Fratello. erdinando Vega chiude la squadra di J Ax. Al momento della sua esibizione erano giĂ chiuse le squadre di Albano e Renga, infatti i due coach erano giĂ girati verso il palco. Canta Strange World di Ke, prima chitarra e voce e poi con l’ausilio della band. Si girano Ax e Cristina Scabbia, Ax dice che era tutta l’edizione che aspettava un timbro come il suo, Cristina dice che ha bisogno di lui visto le sue doti cantautorali. Ferdinando sceglie di andare da Ax perchĂ© lo sente piĂą vicino al suo percorso artistico ringraziandolo per gli insegnamenti dati nelle sue canzoni. Passa quindi alla fase del knockout, nella quale le squadre di 12 componenti verranno divise in 3 quartetti.

Ferdinando Biondi, in arte Ferdinando Vega, nasce a Cosenza il 29 giugno 1987. Da sempre appassionato dell’arte dell’intrattenimento e del canto, inizia all’età di soli 6 anni la sua carriera canora esibendosi in manifestazioni locali.

Nel 1998 entra a far parte del “Coro delle Voci Bianche della Città di Cosenza” con sede nel Teatro “A. Rendano”.

La sua carriera si evolve e il suo palcoscenico si allarga su tutto il territorio nazionale. Partecipa a diversi eventi e concorsi, classificandosi nelle finali dell’I TIM TOUR 2004 e del concorso “Centocittà ” di Caorle (Ve) nel 2005.

Successivamente mette in scena diversi spettacoli teatrali, seguendone le varie frasi produttive.

Nel 2011 e 2012 approda ad “Amici di Maria De Filippi” finendo il suo percorso nella fase finale di formazione.

Nel 2013 istituisce un laboratorio di scrittura musicale,

Dal 2008 al 2017 lavora nell’ animazione turistica in importanti strutture italiane ed estere occupandosi della scrittura e messa in scena degli spettacoli serali. Dal 2016 inizia a collaborare con l’etichetta A&A Recordings Publishing di Andrea Casamento con la quale, per puro esperimento, finisce per pubblicare un suo brano nella Raggaeton Summer Party Hits . Continua eseguendo il remake di una importante canzone del panorama italiano. Partecipa alle selezioni della 67° edizione del Festival di Sanremo classificandosi nei 60 finalisti. Attualmente e’ in preparazione il suo primo EP