Italian Bee Gees: al via l’ultima parte del tour in Germania

Il Tributo ai Bee Gees dei fratelli Egiziano (Walter, Davide e Pasquale), continua a collezionare sold out in giro per il mondo.

COSENZA – Undici concerti in due settimane, orgoglio calabrese a carattere internazionale. La loro avventura ha ufficialmente inizio nel luglio del 2000, con la partecipazione al programma televisivo “Momenti di Gloria”, condotto da Mike Bongiorno. Da allora le esibizioni degli “Italian Bee Gees” hanno più volte varcato i confini nazionali, con concerti ed apparizioni televisive in Germania, Stati Uniti ed Inghilterra, e proprio in quest’ultima, nel Novembre del 2002 si sono aggiudicati il secondo posto nella importante competizione televisiva “Stars in their eyes European Championship” tra cover band provenienti da 10 nazioni europee. In seguito a questo successo ed alla approvazione di Robin Gibb in persona, nonché della stampa inglese, i fratelli Egiziano si sono guadagnati l’ingresso tra le cover band ufficiali dei Bee Gees, con numerose pagine a loro dedicate sui più importanti siti web riguardanti i Gibb. Anche in Italia non sono mancati consensi e riconoscimenti: dalle diverse partecipazioni televisive sulle più importanti reti nazionali: Rai, Mediaset, La7, Sky, ospiti fissi di Maurizio Costanzo e servizi a loro dedicati da “La vita in diretta”, “Domenica In” su Rai 1. Varie le esibizioni pubbliche, ospitate, concerti e spettacoli in piazze e nei migliori locali con un grandissimo riscontro ed affetto dei numerosi fans. Da Febbraio 2006 la nascita di una splendida collaborazione con lo storico gruppo musicale de “I Nomadi”, con i quali Walter, Davide e Pasquale si sono più volte esibiti. Il 24 luglio 2009 hanno avuto l’onore di essere ospiti (presso lo storico Hotel Palace di Manchester) al Gran Galà che si è tenuto in occasione del 50° anniversario di carriera dei ”Bee Gees“ ; i fratelli Egiziano, unico tributo al mondo presente ai festeggiamenti, sono stati personalmente accolti da Barry e Robin Gibb ed intervistati dalla BBC di Manchester. I Bee Gees entusiasti di questo incontro quanto i fratelli “italiani” hanno manifestato enorme stima e tutto il loro consenso professionale, invitando i fratelli Egiziano a continuare il loro percorso artistico. I fratelli Egiziano sono in “tour live” con la loro band composta oltre che dai 3 fratelli, da altri 6 validissimi elementi, 4 musicisti e 2 vocalist , si esibiscono in un concerto tutto rigorosamente dal vivo. Lo spettacolo prevede oltre 2 ore di musica, spaziando attraverso il vastissimo repertorio dei Bee Gees, con suoni e luci che “viaggiano” nel tempo, partendo dagli anni ’60, passando per la “Febbre del Sabato Sera”, i grandi classici della Disco Dance anni ’70 ‘80, fino ad oggi. Spettacolo, musica, emozioni ed una forte carica di energia per una serata di totale coinvolgimento dove è letteralmente impossibile non farsi contagiare.

Ecco le date della terza ed ultima parte del loro tour in Germania:

April 13. 2018 / 20.00 / Kiel: Sparkassen-Arena

April 15. 2018/ 19.00 / Dessau – Rosslau: Anhaltisches Theater Dessau

April 18. 2018 / 19.30 / Beverungen: Stadthalle

April 19. 2018 / 20.00 / Wuppertal: Historische Stadthalle

April 20. 2018 / 20.00 / Troisdorf: Stadthalle

April 21. 2018 / 20.00 / Alsdorf: Stadthalle

April 22. 2018 / 19.00 / Düren: Arena Kreis Düren

April 25. 2018 / 19.30 / Aschaffenburg : Stadthalle am Schloss

April 26. 2018 / 19.30 / Marburg: Erwin-Piscator Haus

April 27. 2018 / 20.00 / Fellbach: Schwabenlandhalle

April 28. 2018 / 20.00 / Karlsruhe: Konzerthaus Karlsruhe

Gli Italian Bee Gees sono l’unica tribute band al mondo ad avere 3 musicisti originali: Blue Weaver, Dennis Bryon e Vince Melouney.

La band è inoltre composta da:

Danilo Chiarella: basso

Ivan Avicolli: chitarre

Roberto Risorto: tastiere

Antonio Chiarella: batteria

Laura Ugolini: corista

Letizia Mongelli: corista.

A Maggio saranno in Francia; in Estate in Sardegna e poi Spagna e Polonia.

Il primo maggio (da fonti ufficiose) suoneranno a Paola con tutta la band al completo inclusi gli ospiti internazionali.

“Festeggiamo con immensa soddisfazione 150 trasmissioni in Europa e negli Stati Uniti, ma soprattutto 600 concerti dal vivo in America del Nord, Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia, Austria, Svizzera, Olanda e Belgio – ha dichiarato Pasquale Egiziano ai microfoni di RLB – anche il nome “Italian Bee Gees” è stato per noi come un dono da parte Robin Gibb che insieme a Maurice e Barry diede vita ai Bee Gees vendendo in oltre 50 anni di carriera circa 300 milioni di dischi. Siamo emozionati, innamorati di questo progetto, orgogliosi e grati sempre. L’abbraccio del pubblico è il senso, la musica il viaggio”.