I migliori anni 2000, un tuffo nel passato ad alto tasso di musica

Torna Fabio Vercillo con le sue feste da capogiro al Vanilla. Grande musica con i dj Franco Siciliano e¬† Alfredo Miceli “Beatman”

COSENZA¬†– Se la primavera tarda a fare il suo ingresso √® perch√© Vercillo non ha ancora aperto le porte del Vanilla per la storica e attesissima festa dell’anno in “un tuffo nel passato” all’insegna della musica, per rivivere le pagine pi√Ļ belle della nostra storia, dei nostri¬†“Mitici anni 2000”. Anche per quest‚Äôanno Fabio Vercillo, che di “professione” dispensa felicit√† e sorrisi agli amici, sposta le lancette della macchina del tempo fermandole sugli anni “zero”. Il suo invito, che ormai viaggia spedito tra i social network pi√Ļ famosi, sulle chat e per email, sui whats app, per telefono e con il passaparola, annuncia una serata indimenticabile¬†ad alto tasso di musica:¬†“Nel corso della festa, ad accompagnare le pi√Ļ belle canzoni di quel favoloso decennio musicale, ci saranno i video della pi√Ļ bella dance di quel periodo musicale e le foto storiche della Cosenza di una volta…”.¬†Ma il re delle feste¬†pi√Ļ attese dell’anno nasconde ancora grandi sorprese, con due dj che raccontano la storia della musica, quella vera:¬†per una sola sera, balleremo solo ed esclusivamente tutta la pi√Ļ bella¬†musica dance commerciale¬†che ha caratterizzato gli anni 2000,¬†mixata, in consolle, dal mitico dj Franco Siciliano, mentre,¬†nel Priv√©, si esibir√° il grandissimo Alfredo Miceli, in arte Beatman, che passer√°, in rassegna, i pi√Ļ bei pezzi della dance italiana.

E quando scende in pista Fabio Vercillo – scrivono gli amici – attorno c’√® solo il silenzio.¬†E¬†noi lo abbiamo chiesto a Fabio il perch√® del suo successo, ma lui proprio non lo sa: ¬ęNon si tratta di successo ma di amicizia, di stare bene insieme. A me piace far sorridere la gente, tutto qui. Il resto non lo so. Ci metto l’anima in quello che faccio nella mia vita perch√® √® importante che tutti stiano bene. Una vita senza¬†sorrisi non riesco ad immaginarla¬Ľ

LA MUSICA

Tutti in pista quindi a¬†ballare la canzone che ci ha segnato la vita, che ci rappresenta perch√®¬†ci ricorda qualcosa o qualcuno e perch√© ci fa stare bene. E’ l’anno di Anastasia con¬†I’m Outta Love, Lenny Kravitz con Again, Madonna con american Pie.¬†Nel 2000¬†inizia il successo dei¬†Linkin Park¬†con l’uscita del loro primo album,¬†Hybrid Theory, che vende pi√Ļ di 30 milioni di copie (CD pi√Ļ venduto del decennio); torna in voga anche il¬†rap,¬†debutano¬†i¬†Coldplay,¬†Alicia Keys con la sua Fallin’,¬†Can’t get out of my head di Kylie Minogue,¬†Shakira con la sua Whenever Wherever,¬†Complicated di Avril Lavigne, Wherever you will go dei The Calling,¬†¬†Noir Desire, gli Oasis,¬†i Maroon Five. Ma l’Italia non rimane fanalino di coda. Gli anni zero sono il trampolino di lancio per¬†Io ci sar√≤ di Piero Pel√Ļ, Vamos a Bailar di Paola e Chiara,¬†Tiziano Ferro con la sua Xdono, i¬†Tiromancino, le vibrazioni con Dedicato a te,¬†i Negramaro di Giuliano Sangiorgi. Questi sono solo alcuni degli artisti che sabato prossimo, 14 aprile, faranno ballare i piedini dei cosentini¬†all’interno della meravigliosa Discoteca Vanilla, nella zona industriale di Rende ‚Äď Cosenza-, alla Via Niccol√≤ da Conti, 15.¬†L’ingresso avverr√† esclusivamente mediante la prevendita dei biglietti, il cui costo √® sempre di 10¬†euro¬†(senza consumazione), atteso che √® una festa rivolta agli amici.

LA STORIA, LA MODA, INTERNET E L’ELETTRONICA

E¬†poi a Fabiuccio, cos√¨ lo chiamano un po‚Äô tutti, piace ripercorrere gli anni che hanno caratterizzato la vita di ognuno:¬†dagli incisivi anni ’80 e ’90 a quelli troppo veloci dei 2000:¬†per la velocit√† delle innovazioni, il terrorismo islamico e il crollo delle torri gemelle di NY, il G8 e gli scontri a Genova, la mucca pazza,¬†l’aviaria,¬†il Millenium bug, l’inizio della crisi economica, dell’euro, la nascita di Facebook.¬†¬†Musica,¬† curiosit√†, moda,¬†la televisione.¬†Dai pantaloni a vita bassa, ai top scollatissimi che lasciano poco spazio all‚Äôimmaginazione (fu inventato il reggiseno con¬†le spalline trasparenti);¬†ogni capo doveva dare¬†risalto alle anche,¬†senza dimenticare le¬†magliette e i top doverosamente sopra l’ombelico e aderentissime;¬†l‚Äôaccoppiata ¬ęUgg & leggings¬Ľ¬† leggings neri e Ugg Boots a met√† polpaccio;¬†gonne in tulle¬†corte, medie lunghe; l’abbronzatura perfetta con le creme¬†che¬†oltre al corpo abbronzavano pure le lenzuola; le sopracciglia sottili¬†e la french manicure¬†impeccabili. Ma soprattutto il DUEMILA √® stato l’anno della Kodak usa e getta,¬†delle compilation masterizzate con l’avvento dei cd e gli immancabili raccoglitori e poi il re incontrastato, il Nokia 3310 e le cover intercambiabili.

Sabato prossimo, tra luci e colori e la magia di una serata tra amici, ogni brano che i dj suoneranno ripercorrer√† un pezzo della storia di ognuno di noi, di questi scalpitanti anni duemila. Non resta che equipaggiarsi per una grande serata¬†al Vanilla firmata Fabio Vercillo dove il divertimento e la buona musica sono assicurati, per poter dire un domani “c’ero anch’io” in quelle pazze, calde e fantastiche serate, tra vip e meno vip, ammassati ai muri o distesi sui divanetti, con la tipa che non si filava o il tipo dagli occhi blu…. ubriachi di musica e di qualche drink di troppo, ma con il sorriso e la spossatezza di chi ha vissuto una notte da leoni

“Insomma¬† – direbbe Vercillo – ci sono tutti i presupposti per un meraviglioso tuffo¬†nel passato, a cui non puoi assolutamente mancareeeee…”