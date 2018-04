Ozonotre: il progetto dance del cosentino Tony Sansone

L’affermato doppiatore cinematografico è anche un buon produttore di musica dance, che firma sempre con lo pseudonimo: Ozonotre.

COSENZA – Tony Sansone, classe 1964, giĂ all’etĂ di 15 anni diventa un affermato dj nella sua cittĂ natale. Dopo aver terminato il liceo, arriva a Roma nel 1984 e continuando a far ballare la gente, in radio e sulle dance-floor degli anni ’80, contemporaneamente studia dizione, recitazione e doppiaggio, intraprendendo così la sua carriera di affermato doppiatore cinematografico. In lui però, la passione per la musica non tramonta mai; anzi cresce. “Credo fermamente che in ogni persona ci sia qualcosa di speciale; qualcosa che nonostante la razionalitĂ presente, lo faccia andare in un’altra direzione, quella della passione. Ognuno di noi dovrebbe avere il diritto di seguire la propria passione – spiega Sansone – quello che sento in testa tutti i giorni, è: sequenze di note e parole da arrangiare sul tipico unz unz in quattro quarti che, da sempre, contraddistingue la musica dance. La passione è ancora attualissima; la dance non ha etĂ ”.

La scelta precisa è anche quella di dare spazio a giovani artisti emergenti: “Essendo un produttore indipendente e totalmente sganciato dallo star-system della musica, che dal mio punto di vista ha troppe regole imposte, preferisco avvalermi di gente capace e possibilmente poco conosciuta. Una voce nuova e brava desta molto interesse in una nuova produzione, perchĂ© permette a chi ascolta, di apprezzare il brano, sganciandosi completamente da qualsiasi pregiudizio riguardante la vocalist”. Il suo obiettivo è quello di essere conosciuto e apprezzato a livello web innanzitutto; convinto che il futuro del mondo della musica sia esattamente la rete web, perchĂ© by-passa completamente alcuni meccanismi di produzione che sono ormai obsoleti, vecchi. “In rete, se hai forti capacitĂ di saperti promuovere, vendi la musica in pochissimo tempo – ha poi concluso – in tutto il mondo e con riscontri che sono praticamente immediati. Devi conoscere e usare bene la rete”.