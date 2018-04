Stasera al Teatro dell’Acquario lo spettacolo ‘Rock Oedipus’ di Manolo Muoio

Una tournée lunga 3 anni che continua a regalare soddisfazioni.

COSENZA – Nuovo appuntamento per “Rock Oedipus”. Lo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Manolo Muoio, accompagnato sulla scena dal musicista Luca Pietramala, arriva stasera alle 21, sul palcoscenico del Teatro dell’Acquario. Un testo ricco di citazioni e rimandi che mette in luce le qualitĂ di physical performer di Muoio, attore e regista cosentino, collaboratore di Teatro Rossosimona sin dagli esordi della compagnia. Uno spettacolo che ha ottenuto buoni consensi anche all’estero, durante la partecipazione all’Italian Theater Festival “In Scena” di New York, nel quale Eschilo e Sofocle convivono con Doors, Stooges e Velvet Underground attraverso musica, richiami emozionali, suggestioni e brandelli di memoria.