Nuovo evento di Artemisia Gentileschi: ‘La violenza senza genere nella crisi della famiglia’

Domani alle ore 17.00 presso il Centro Laboratoriale Antonio Eboli, via Sette Canali a Paola, si parlerĂ della Violenza senza genere nella crisi della famiglia.

PAOLA (CS) – L’evento è organizzato dall’Associazione Artemisia Gentileschi con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria ed è previsto il riconoscimento di n°1 credito formativo ai fini della Formazione Professionale degli Avvocati. Il tutto in consueta collaborazione con l’Associazione Corto Circuiti. Si parlerĂ della famiglia in crisi e di quando, tra le maglie (forse troppo larghe) della legislazione sull’affido condiviso, si insinuano forme di violenza che prescindono dal genere e hanno soltanto un tipo di vittima certa: i bambini.

“Questo ultimo aspetto sarĂ affrontato da Franco Caroleo, Magistrato del Tribunale di Paola.” E’ quanto si legge nella nota dell’Associazione Artemisia Gentileschi. “Proprio perchĂŠ riteniamo che la tutela della paternitĂ sia una battaglia importante quanto la tutela della maternitĂ , sarĂ con noi Walter Buscemi, Presidente nazionale dell’Associazione Nessuno Tocchi PapĂ . Al tavolo dei relatori- moderato dalla Presidente dell’Associazione Artemisia, Rosangela Cassano e la Vicepresidente D.ssa Simona Nigro- l’Avv. Gianni Casale, ideatore del Progetto Anthea, prima app per gestire la conflittualitĂ genitoriale, una soluzione innovativa e tecnologica che permette concretamente di mitigare la conflittualitĂ molto spesso prodromica di forme di violenza vera e propria. Ospiteremo, infine, Pingitore, psicologo-psicoterapeuta e criminologo, che ci illustrerĂ il fenomeno dell’alienazione parentale e avremo l’onore di ascoltare anche gli interventi programmati da Massimo Florita e Claudia Pizzurro, entrambi impegnati nella tutela della bigenitorialitĂ .” Conclude la nota. “Non è soltanto un incontro per tecnici: come sempre vogliamo offrire un servizio per consentire ai genitori di informarsi e di orientarsi nel periodo traumatico e caotico che segue una separazione.”