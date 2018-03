Francesco Montanari ospite ai “Corti Cosenza”: dai crimini del libanese al ruolo di PM antimafia

Ospite d’onore nell’appuntamento dei “Corti Cosenza”, la rassegna organizzata da Teatro in Note guidata dal direttore artistico Vera Segreti, l’attore romano ha parlato del suo ruolo di magistrato nella serie TV in onda sulla RAI “Il cacciatore” liberamente ispirato alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo di Gian Carlo CaselliÂ

COSENZA – L’attore romano, salito alla ribalta interpretando “il libanese” nella serie cult Romanzo Criminale e protagonista della serie di successo in onda su RAI “Il cacciatore” è stato l’ospite d’onore questa mattina alla Sala Quintieri del Teatro Rendano di Cosenza nell’incontro con ragazzi e i cittadini per “Corti Cosenza” la rassegna organizzata da Teatro in note, guidata dal direttore artistico Vera Segreti.

Francesco Montanari, premiato nel 2014 con il Nastro D’Argento come miglior attore per il corto Mala Vita, ha parlato del suo ultimo lavoro “Il cacciatore” dove interpreta Saverio Barone, un giovane PM che nei primi anni novanta, a soli 30 anni, si trova ad indagare, studiare e fronteggiare i Corleonesi di Cosa Nostra, diventando il protagonista della caccia ai mafiosi nella stagione immediatamente successiva alle stragi di Capaci e Via D’Amelio chiamato dall’allora Procuratore antimafia Gian Carlo Caselli. Era un Italia ferita e attonita che però non si arrese e seppe reagire con fermezza. Il giovane PM ottenne grandi risultati come l’arresto di Leoluca Bagarella, dei fratelli Brusca (eredi al trono di Cosa Nostra a Corleone) e la cattura di quasi 1752 latitanti. Una serie liberamente ispirata alla storia del magistrato Alfonso Sabella, sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo e raccontata nel libro “Cacciatore di mafiosi” edito da Mondadori. La fiction va in onda RAI 2 ogni mercoledì sera a partire dal 14 marzo per sei serate ed ha come protagonista appunto Francesco Montinari che nell’intervista ci tiene a sottolineare come sia orgoglioso che Il Cacciatore sia anche l’unica serie TV italiana in Concorso a Cannes selezionata nell’ambito del primo festival dedicato alle serie internazionali Canneseries dall’8 al 13 aprile e spera di vincere.