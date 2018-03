Stasera al ‘Rendano’ debutterà la prima pièce della ‘Trilogia Gioachimita’

“Davanti alle mura di Gerusalemme” è una produzione dell’associazione culturale “Arciere” e distribuita dalla Fondazione Lilli. Protagonisti: Marco Silani, Mariana Lancellotti e Antonio Conti.

COSENZA – Ambientata nel XVI sec., proprio fuori dalle mura della Città Santa. Dopo aver lasciato la vita agiata Gioacchino Da Fiore, a 35 anni, si reca nei luoghi della predicazione di Cristo. L’azione si rifà ad un episodio realmente accaduto in cui una donna gli salva la vita nel corso di una aggressione e da lì ha inizio un confronto dialettico tra tre rappresentanti delle religioni monoteiste del Mediterraneo. I tre si incontrano per caso fuori dalle mura di Gerusalemme e si confrontano sul contrasto tra ragione e fede, sull’estromissione della donna dal rapporto col divino, che ha sancito l’esclusione quasi assoluta del contributo intellettuale femminile alla filosofia, alla politica, all’arte, alla storia. L’atmosfera è di sospensione, in una notte che inizia nel 1169 ma si sviluppa nel tempo sino ad arrivare ai nostri giorni con le stesse problematiche a distanza di 850 anni. Il conflitto religioso continua ad essere alimentato e strumentalizzato, la posizione della donna è ancora fortemente tenuta in uno stato di subalternità , i pregiudizi e le tradizioni si rappresentano come verità assolute senza avere nessuna ragionevole corrispondenza nella realtà . Testimoni non silenziosi di questi contrasti sono i muri innalzati ad ogni latitudine da uomini contro altri uomini.

L’azione scenica si consuma in uno spazio virtuale, proiezioni video che mutano in relazione agli stati d’animo dei protagonisti, progettato con Antonio Giraldi; animazioni a cura di Rosamaria Cannarella, declinando un’analisi filosofica in un contesto da Video Game. Il personaggio di Gioacchino da Fiore è affidato a Marco Silani che ne ha già vestito i panni in “La Confessione” andato in scena nel 2014 , seconda opera che appartiene alla“Trilogia Gioachimita”. Con lui, Mariana Lancellotti nel ruolo della giovane ebrea Amariah. Una donna che esprime un bisogno di rottura con i paradigmi assegnati dalle consuetudini.